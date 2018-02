El PP, en busca del mejor plan para remontar

El PP debate estos días cuál es el mejor plan para remontar en las encuestas y recuperar el liderazgo y la iniciativa, sobre todo ante su pugna particular con Ciudadanos.



Una batalla que ha mostrado hasta la fecha diferencias de criterio entre los dirigentes del partido: mientras la cúpula de Génova se inclina por la crítica constante y por "desenmascarar" a Cs, otros creen que esa estrategia puede ser contraproducente.



El debate está servido en el PP, y es previsible que ocupe parte la reunión que mañana mantendrá el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con los líderes regionales del partido.



Un encuentro sin orden del día previo en el que los 'barones' tienen la oportunidad de dar a Rajoy y a la cúpula su opinión sobre el camino a tomar.



Habrá que ver si lo hacen, porque en la anterior gran cita en la calle Génova, la junta directiva nacional del partido, ningún presidente regional ni ningún otro dirigente pidió la palabra tras el discurso de su líder.



Además en aquella ocasión hubo ausencias importantes como la del presidente gallego Alberto Núñez Feijóo, uno de los 'barones' que públicamente ha defendido que el partido no centre sus esfuerzos en atacar a Ciudadanos.



Según diversas fuentes consultadas por EFE, son varios los dirigentes que sí tienen intención mañana de hablar abiertamente en este encuentro al que asisten también los miembros del comité de dirección del partido, con María Dolores de Cospedal y Fernando Martínez-Maíllo a la cabeza, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.



Algunos han asegurado que van a pedir una mayor implicación del Gobierno para comunicar el mensaje del partido y salir a la calle a explicar con más intensidad lo que se hace.



Insisten en que la mejor manera de confrontar la dialéctica de Ciudadanos no es con palabras, sino con hechos, explicando la gestión.



"Que salga todo el mundo de los despachos y que hagamos política", apunta uno de estos dirigentes regionales, quien señala en cualquier caso que ya hay numerosas medidas que diferencian al PP de Ciudadanos "con naturalidad" y que se pueden explicar o anunciar sin necesidad de recurrir a la descalificación al rival.



Otro de los consultados insiste en que lo que esperan mañana de Rajoy es una estrategia clara para hacer frente a Ciudadanos, que en estos momentos sigue ganando puntos "revitalizando" su mensaje mientras "fagocita" el del PP.



No se trata tanto de criticar en general sino de ganar una pequeña batalla tras otra obligando en cada una de ellas a que Ciudadanos se posicione.



En el Congreso empieza a verse la idea, porque en las próximas semanas se van a debatir iniciativas de todos los grupos que hasta ahora estaban 'congeladas' -en periodo de presentación de enmiendas- y que el PP espera que sirvan a ese fin de retratar a Cs.



Y como apunta uno de los dirigentes consultados, hay que seguir buscando iniciativas que "incomoden" a Ciudadanos, al que por otra parte piensan recordar también, como hizo Rajoy el pasado jueves, que tiene un compromiso firmado con el PP que pasa, entre otras cosas, por apoyar los presupuestos.



No se olvidarán los 'populares' de seguir criticando al partido naranja por su "ambigüedad" ante la prisión permanente revisable o por no dar un paso para desbloquear la situación en Cataluña impulsando la investidura de Inés Arrimadas aunque resulte fallida, como también reprocharán a Cs que se preste a hablar con Podemos de la reforma electoral.



Una reforma que además, como se han esforzado algunos dirigentes 'populares' en destacar, va contra la España interior y quiere acabar con la representatividad de las provincias pequeñas, lo que el PP quiere explicar al votante de centro-derecha que pueda estar tentado a apoyar a los de Rivera.



Lo cierto es que aún queda más de un año para la próxima gran cita electoral -las elecciones europeas, autonómicas y locales, en mayo de 2019- pero cada vez son más los que opinan que los candidatos autonómicos y de las principales ciudades deben hacerse públicos para que puedan empezar sus respectivas campañas.



Rajoy prometió hace unas semanas que los principales candidatos se conocerían antes del verano. Y eso espera la mayoría, para empezar cuanto antes la precampaña.



Porque si algo comparten todos es la preocupación por las encuestas. Desde las más duras para el PP, que auguran un 'sorpasso' de Ciudadanos, hasta la más institucional, la del CIS, que ha augurado en las últimas seis ocasiones bajada de votos para los populares.



"Hay que pasar a la acción, y con la implicación de todos", insiste uno de los dirigentes regionales que mañana acudirá a esta reunión.



Y no niegan algunos que para esa acción vendría bien algún cambio más en el Gobierno que el esperado reemplazo de Luis de Guindos -si consigue la Vicepresidencia del BCE- porque serviría de revulsivo para afrontar esta nueva etapa.



Se espera que casi todos los 'barones' acudan a la reunión de mañana, con la que Génova busca también dar una imagen de unidad, como han reconocido fuentes de la dirección nacional, que insisten en cualquier caso en su convencimiento de que el PP sigue siendo un partido cohesionado en torno a su líder.