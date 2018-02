El Gobierno británico prepara una campaña para clarificar el "brexit"

La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, y algunos de sus principales ministros, iniciarán en las próximas semanas una campaña para clarificar sus planes sobre la futura salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), según avanzan hoy medios británicos.



May ofrecerá un discurso durante las próximas tres semanas en el que aportará detalles sobre la futura relación que espera establecer con Bruselas tras la ruptura con el bloque, el 29 de marzo de 2019.



El ministro de Exteriores, Boris Johnson, uno de los principales defensores del "brexit" en la campaña del referéndum que se celebró en junio de 2016, será el primero en presentar sus ideas sobre la salida de la UE, el próximo miércoles.



El ministro para el "brexit", David Davis, y el titular de Comercio Internacional, Liam Fox, programarán asimismo discursos, pero no lo hará el ministro de Economía, Philip Hammond, considerado el miembro del gabinete de May más favorable a la UE.



En la campaña para explicar la hoja de ruta británica hacia el "brexit", la jefa de Gobierno y sus ministros abordarán temas como los derechos de los trabajadores, acuerdos de comercio internacional y seguridad.



La semana pasada, el negociador jefe de la UE para el "brexit", Michel Barnier, pidió a Londres mayor "claridad" sobre sus planes.



Barnier alertó de que existen diferencias "sustanciales" entre Londres y Bruselas sobre el futuro acuerdo de transición que el Reino Unido quiere establecer tras su salida oficial del bloque comunitario.



"Ha llegado el momento de tomar decisiones", dijo el exministro francés, que subrayó que si el Reino Unido decide abandonar el mercado único y la unión aduanera comunitaria al salir de la UE, las restricciones al intercambio de bienes y servicios serán "inevitables".



Según el diario "The Observer", May está bajo presión por parte de algunos de los principales donantes del Partido Conservador, que la acusan de "indecisión" y se siente "frustrados" por el rumbo que han tomado las negociaciones con Bruselas.



El grupo de presión Best for Britain, por su parte, prevé comenzar este mes una campaña para convocar un segundo referéndum sobre el "brexit" y tratar de frenar la salida británica de la UE.



El millonario estadounidense George Soros, que ha aportado 400.000 libras (450.000 euros) a ese grupo, sostuvo hoy en un artículo en "The Mail on Sunday" que abandonar el bloque comunitario es un "trágico error" por parte del Reino Unido.



"El proceso de divorcio va a mantener ocupados al Reino Unido y a Europa durante los próximos años, cuando deberían estar uniéndose para resistir ante enemigos externos como la Rusia de (el presidente ruso, Vladímir) Putin", afirma Soros.