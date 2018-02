Conmoción por la muerte de una niña de 10 años por meningitis

“Ha sido una desgracia. Me da mucha pena”. Son palabras de una madre del colegio público El Membrillar (Hijuela del Membrillar) que, como la inmensa mayoría de los padres del centro, el pasado viernes se quedaba en estado de shock tras enterarse del fallecimiento de una alumna de 5º de Primaria por una meningitis fulminante. Sus hijos compartían aula matinal y comedor con la menor, pero no tuvieron que acudir al centro de salud de El Arroyo, donde la noche del viernes se administró la quimioprofilaxis a los compañeros de clase de la menor, tal y como establece el protocolo que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) activó inmediatamente tras ocurrir el triste desenlace.

Sí se trasladó al centro médico con su madre un sobrino suyo que estaba en la clase con la pequeña, así como los que compartían mesa con ella en el comedor y otros tantos del aula matinal. Todos sus nombres estaban en el listado elaborado en el centro con la ayuda de las monitoras del aula matinal, comedor, equipo directivo y profesorado después de que la Policía contactara con el colegio y se empezara a actuar en coordinación con el SAS. Además de los estudiantes, y el entorno familiar, también tuvieron que tomarse esta dosis los maestros y monitoras que han estado en contacto con la menor durante un tiempo prolongado los últimos días. Hasta el momento con quien no han contactado es con la clase de la hermana pequeña de la fallecida, donde hay familias preocupadas.

La pequeña, a la que sus familiares y amigos dieron ayer el último adiós en un emotivo funeral celebrado en la Iglesia de Cristo Resucitado en el Tanatorio de Jerez, empezó a encontrarse mal el lunes y acudió a clase hasta el jueves, jornada en la que fueron a recogerla antes por su malestar.

Sus padres ya la habían llevado al centro de salud durante la semana para que la trataran. El viernes ya no asistió a clase y su estado empeoró, por lo que su pediatra la derivó al Hospital de Jerez tras comenzar con fuertes fiebres. No dio tiempo a más. Todo se torció y la menor fallecía sobre las tres de la tarde.

Desde la Delegación territorial de Salud de la Junta de Andalucía en Cádiz han lamentado “profundamente” este suceso y que no se haya podido hacer “nada” por “salvar la vida” de la pequeña. Ante la alarma de los padres, asegura que se trata de “un caso aislado” y habla aún de “sospechas de meningitis”. En este sentido, aclaran que en estos momentos “se está a la espera de resultado de cultivo para determinar el germen”.

Un equipo de psicólogos se trasladará este lunes al centro

Tanto desde el SAS como desde el equipo directivo del centro han llamado a la calma y han pedido cautela después de que por los grupos de WhatsApp de los padres circulasen mensajes sin contrastar que hablan de centros de salud en cuarentena o casos de cuarentena en el Hospital de Jerez. Ante la inquietud de muchos padres, el equipo directivo del centro ha colgado en su web (www.elmembrillar.es) un comunicado informando de que en el centro actuaron “desde el primer minuto” coordinados con el SAS tras conocer poco antes de las seis de la tarde el triste desenlace. En este sentido han avanzado que el próximo lunes, un equipo de Orientación (orientadores y psicólogos) estarán por la mañana atendiendo a alumnado y profesorado, y por la tarde, a los familiares. Desde el Ayuntamiento también les han trasladado que aunque aunque desde el SAS no lo consideren necesario, se va a hacer una limpieza a fondo del aula y espacios comunes. “En estos momentos tan difíciles para todos siguen pidiendo que no nos alarmemos, que el riesgo de contagio es mínimo y siguiendo el protocolo de actuación no habría más nada que hacer”, señalan tras mostrarse “profundamente consternados”. Pese a que las clases no se han suspendido, ya hay familias del centro que están sopesando la opción de no llevar a sus hijos a clase este lunes.

Las redes sociales se vuelcan con la familia

Los mensajes de condolencias por la trágica muerte de la pequeña se sucedieron desde la noche del viernes en las redes sociales, lamentando lo sucedido y volcándose con la familia de la menor. La delegada municipal de Educación, Laura Álvarez, la presidenta de la Flampa, Geli Sánchez y la propia alcaldesa, Mamen Sánchez, mostraron su pésame por el triste suceso tras acudir personalmente al tanatorio a dar sus condolencias a unos padres “rotos por la muerte de su niña” y que hizo extensivo a la comunidad educativa.