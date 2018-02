Hosting especializados en Wordpress, eficacia para tu negocio

La rápida evolución de la tecnología y de Internet ha propiciado que hoy, nuestro día a día no tenga sentido sin trabajar navegando por la web y frente a una pantalla de ordenador, Tablet o móvil. El ámbito laboral ha sido el más afectado por las nuevas tecnologías y el uso de Internet, pues podemos comprobar que la mayor parte de los empleos se sostienen con la ayuda de la red y de un aparato conectado a ella.

Muy relacionado con el ámbito laboral y gracias a esta evolución tecnológica ya son muchos los que, además de tener su trabajo fijo y presencial en una empresa determinada, optan por crear su propio negocio desde casa. Hoy en día existen numerosas plataformas informáticas que ayudan a poner en marcha proyectos con los que poder triunfar y ganar un pequeño dinero extra.

Así pues, sin ir más lejos, con el Sistema de Gestión de Contenidos (CMS) Wordpress, podemos iniciarnos en el mundo de los bloggers, escribiendo acerca del tema que más nos apasiona e intentando llegar alto con ello.Debido a que los negocios con la ayuda de Wordpress crecen sin parar, este CMS cada vez permite aportar más tecnología, con el fin de que tu página sea muy proactiva. Por ello nacen los hosting especializados en Wordpress, fácilmente instalables a través de su página hostinger.es.

¿Qué es el hosting?

El hosting es un servicio que permite la creación de una página web combinando Wordpress con HTML y el alojamiento de un conjunto de ficheros, aunque no solo eso, la contratación de un hosting proporcionará rapidez de carga de gráficos y texto cuando los clientes visiten la página, una defensa completa contra ciberataques y configuraciones rápidas y sencillas de la plataforma.

Con respecto al alojamiento de un conjunto de ficheros, es posible, por ejemplo, contar con más de una cuenta de correo electrónico con el propio nombre de dominio. Esto permite a la empresa o negocio contar con un mejor posicionamiento.

Con el hosting web no solo es posible contar con el blog o página web inicial, sino que también es posible crear, además de las dos anteriores, un foro, una tienda online, etc. Por otro lado, el servicio también facilita la creación de un almacenamiento en la nube.

Clases de Hosting web

Existen diferentes clases de hosting web, siendo la más demandada en los últimos años, la de especialización en Wordpress porque además de ofrecer servicios como los antes mencionados, permite una alta seguridad y eficacia en la web. Al margen de este hosting, se encuentra el hosting gratuito y el compartido, que permite que varios compartan el mismo servidor aunque cada uno con un servicio de almacenamiento privado.

Uno de los mejores hosting web especializado en wordpress es el SiteGround aunque existen otros tantos que ofrecen herramientas muy eficaces.

Elige el plan que mejor se adapte a tus necesidades

Dentro del hosting especializado en Wordpress, se puede elegir el tipo que mejor se adecúe a las necesidades de cada uno. Puede ser standard, profesional o Premium, también llamados sencillo, empresarial o Premium. Este último es el más vendido y su precio es el intermedio, no es el más caro ni el más barato. La ventaja de este plan es que permite el alojamiento ilimitado de sitios web, siendo muy recomendado para aquellos negocios que se encuentran en plena fase de crecimiento.

Por otro lado, el plan profesional o empresarial es el mejor para el alojamiento ilimitado de sitios web muy diferentes entre sí y negocios estables. Es el contratado por empresas asentadas o negocios personales que ya han crecido lo suficiente.

Por último, el plan standard o sencillo es el más barato y está pensado para aquellos proyectos pequeños como blogs y otras páginas web que en principio no se crean con más miras que un simple hobby que quizá puede emprender un viaje de crecimiento, pero no se tiene claro. Cuenta con la oferta de muy pocos servicios y todos ellos limitados. Este es el único que no permite el alojamiento ilimitado de sitios webs varios.

Así pues, si cuentas con una empresa, un pequeño negocio en crecimiento o un simple proyecto basado en Wordpress, contrata alguno de estos servicios hosting y aporta a tu pequeño negocio una dosis de eficacia plena. En caso de contratar el plan sencillo por estar pensando en comenzar un pequeño proyecto o porque este comenzado aún no ha crecido, pero con el tiempo logra ascender, siempre puedes cambiarte de plan.

Con el hosting especializado, olvídate de la configuración de la web, con sus actualizaciones y mejoras, porque el sitio ya lo hace todo por ti. Tú tan solo debes preocuparte del contenido de la web y de que ésta triunfe. Antes un hosting web podría resultar muy eficaz pero a precios muy elevados, pero hoy en día ya no es así.