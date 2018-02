Iglesias insta al PSOE a cumplir programa y sumarse a reforma electal

Si Ciudadanos tiene un 14 por ciento de los votos, lo lógico es que tenga un 14 por ciento de los diputados

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha advertido al PSOE de que si no se suma al acuerdo para reformar el sistema electoral y hacerlo más proporcional estará incumpliendo su propio programa y, por tanto, habrá "mentido otra vez" a los ciudadanos.



En una entrevista en TVE, Iglesias ha defendido que la reforma que pretenden impulsar Podemos y Ciudadanos "no va de a qué partido beneficia y a cuál no", sino que se trata de tener un sistema que respete más la voluntad de los españoles para que todos los votos valgan igual y, además, "favorezca los acuerdos".



"Si Ciudadanos tiene un 14 por ciento de los votos, lo lógico es que tenga un 14 por ciento de los diputados, y no el ocho por ciento, porque con eso se está faltando el respeto a sus votantes", ha dicho



Así, Iglesias ha considerado que España en 2018 debe empezar a acostumbrarse a los gobiernos de coalición, como en otros países de Europa, ya que no va a haber mas gobiernos con mayorías absolutas.



En este sentido, ha constatado que en España hay un problema de "incapacidad política para llegar a acuerdos" porque los dos grandes partidos no han terminado de entender que ya hay un sistema de cuatro partidos y hay que buscar acuerdos.



"Quiero pensar que el PSOE va a ser respetuoso con su propio programa electoral", que es un "contrato con los ciudadanos", ha dicho Iglesias, recordando que una de las promesas electorales de los socialistas era mejorar la proporcionalidad del sistema.



El líder de Podemos cree que los votantes del PSOE se "sentirían traicionados" si su partido "otra vez" "resulta que miente" y vuelve a alinearse con el PP en un asunto que no es un problema de ideologías de izquierda o derecha, sino de respetar el voto de todos los ciudadanos.



"Esto no va de a quien beneficia, seguramente a nosotros nos va a perjudicar porque vamos a ganar las próximas elecciones y con el nuevo sistema nos iría peor", ha admitido tras defender que el objetivo de la reforma es que "el Congreso se parezca más a España".