Artadi: "Puigdemont es nuestro candidato y el del Parlamenet"

La portavoz parlamentaria de Junts per Catalunya (JxCat), Elsa Artadi, ha asegurado hoy que Carles Puigdemont "es el candidato" de su grupo y, "sobre todo, es el candidato del Parlamento de Cataluña".



Así lo ha asegurado la dirigente en los pasillos del Parlament, cuando ha sido preguntada por los periodistas sobre la posibilidad de que su nombre de esté barajando por parte de las fuerzas independentistas como alternativa a Carles Puigdemont para la investidura a la Presidencia de la Generalitat.



"Puigdemont es nuestro candidato y, sobre todo, es el candidato del Parlament", se ha limitado a afirmar Artadi, que ha apuntado que el expresidente catalán huido en Bruselas es "el candidato que está sobre la mesa".



Las inciertas posibilidades de que Puigdemont sea investido president han avivado el pulso interno en las filas de Junts per Catalunya (JxCat) -también el PDeCAT juega un papel en este debate- en torno al nombre alternativo que podría plantearse para desbloquear la investidura.



Según las diversas fuentes soberanistas consultadas por Efe, los nombres que circulan internamente como opciones son los de Jordi Sànchez, Jordi Turull y Elsa Artadi, si bien hasta ahora JxCat se cierra a considerar públicamente cualquier otro escenario que no pase por investir a Puigdemont.



Figura de la máxima confianza del expresident, Elsa Artadi (Barcelona, 1976) fue estrecha colaboradora de Puigdemont en el Palau de la Generalitat, donde ejerció de directora general de Coordinación Interdepartamental en la Conselleria de la Presidencia, y fue directora de campaña de JxCat en las elecciones del 21D.