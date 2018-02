Rajoy pide que el Parlamento catalán elija un "presidente normal"

También los españoles quisiéramos un Presidente del Gobierno español Normal y no uno que no se enteraba de la corrupción de su partido y si se enteraba y miente peor. Dimita ya, Rajoy, que no le aguantamos, ¡ por Díos, la virgen y todos los Santos. ¡ váyase ya a ... !

No dimite. La extrema derecha franquista es pprepotente. La unión de los partidos de izquierdas hace la fuerza. La unión del PSOE y los nuevos partidos emergentes. El barco está más que hundido está hundido y más que arruinado, peor no lo puede dejar, no hay más ciego qué quién no quiera ver: paro, pensiones indignas sin poder comer y menos llegar a fin de mes. Recortes en derechos, subidas de impuestos, luz Copago de Medicinas etc. Pobreza Energética. Emigración de españoles muy preparados, muy cualificados. La Hucha de las Pensiones está saqueadas al igual que las Cajas B al igual que Bankia. Basta ya, basta de un país en desgobierno y con leyes del más fuerte o con doble rasero. Basta ya de subidas de luz, de pobreza energéticas de alumbrase los ancianos con velas para morir en incendios. Basta ya de robos y crímenes de ancianos en sus propias casas. Basta ya, de abusos de poder en las instituciones estatales y oficiales con la ciudadanía. Basta ya, de Justicia machista, que archiva