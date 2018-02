Montero defiende que decir portavozas es luchar por la igualdad

La portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha defendido que hablar de "portavoces y portavozas", como ayer hizo ella en una rueda de prensa, es una forma más de luchar por la igualdad con el uso del lenguaje, que durante siglos ha sido un instrumento para perpetuar el machismo.



Montero ha respondido así en el Congreso al ser preguntada por la reacción del ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, quien sobre la expresión "portavozas" utilizada por la diputada de Podemos ha dicho que el Gobierno va a "mejorar mucho el sistema educativo en España".



Montero, en cambio, ha defendido el uso de esa palabra y de otras que normalmente se utilizan en masculino para referirse también a las mujeres, y ha aprovechado para criticar que una institución como la Real Academia de la Lengua siga admitiendo definiciones como la de la palabra "fácil" para referirse a una "mujer que se presta a tener relaciones sexuales con facilidad".



Lo que le ha servido para justificar que, aunque a veces "suene extraño" y se usen palabras no reconocidas por una institución formada "mayoritariamente por hombres", es "importante desdoblar el lenguaje" y utilizarlo "de forma inclusiva" con el fin de luchar por la igualdad y dar visibilidad a la "mitad de la población que ha sido invisibilizada durante siglos".



Para Montero, es deber de los "políticos y políticas" dar ejemplo y espera que tras el tiempo que pase en el Congreso (que desea que sea "más poco que mucho), "nadie" le pueda "acusar de no luchar por la igualdad entre mujeres y hombre".



Con esos argumentos, la portavoz de Podemos le ha recomendado al ministro que "tome ejemplo" del colectivo feminista y de su apuesta por la igualdad, en lugar de defender "una sociedad que oculta a las mujeres", que "lea un poquito más de feminismo e igualdad" porque "a veces desdoblando el lenguaje se puede avanzar más"



Y además de eso le ha instado a "no seguir recortando" en Educación, "a no acusar a los profesores de estar mal formados como ha hecho con el MIR", a "dejar de despedir profesores y actuar para lograr una educación de calidad".



Por su parte, la portavoz adjunta del PSOE, Adriana Lastra, ha coincidido con Montero en la máxima feminista de que "lo que no se nombra no existe".



A Lastra, por ello, no le parece "mal" el uso de esa palabra, igual que el de la expresión "miembros y miembras", que en su día pronuncio la exministra socialista Bibiana Aído.



"El lenguaje avanza con la sociedad y muchas veces la sociedad va por delante del propio lenguaje. A mí me parece bien, además lo aplaudo y lo defiendo, yo a mi portavoz la llamo portavoza", ha confesado



Preguntado por las declaraciones de Montero, el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, tras reunirse con Unidos Podemos para estudiar la reforma electoral, se ha limitado a decir que "todos tenemos lapsus" y que, aunque él utiliza los genéricos y el lenguaje reconocido en la RAE, respeta que la diputada de la formación morada lo haga como considere oportuno.