Kim Jong-un preside el desfile militar por el aniversario del Ejército

El líder norcoreano, Kim Jong-un, presidió hoy el desfile militar con el que Corea del Norte celebró el 70 aniversario de la fundación de su Ejército, un día antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Corea del Sur.



Kim presenció junto a su esposa, Ri Sol-ju, desde el balcón de la Casa de Estudios del Pueblo de Pyongyang, un multitudinario desfile en la plaza Kim Il-sung de la capital, según mostraron las imágenes en diferido de la cadena estatal de televisión KCTV.



A diferencia de otras ocasiones y eventos similares, los medios internacionales de comunicación no han tenido acceso al desfile de hoy y la televisión estatal no lo ha retransmitido en directo.



El Gobierno de Seúl informó de que el desfile comenzó antes del mediodía hora local, pero el régimen esperó hasta el primer informativo de la tarde para dar las primeras imágenes del evento, que se celebra en uno de los momentos de mayor distensión entre las dos Coreas.



El líder norcoreano, que no mencionó durante su discurso los Juegos Olímpicos ni el desarrollo nuclear, dijo que el Ejército de su país debe mantener "un alto grado de preparación" por las tensiones en la península coreana.



"Si el primer desfile celebrado en esta plaza hace 70 años reflejó la solemnidad de un nuevo país, el de hoy mostrará al mundo la fortaleza militar de la República Popular Democrática de Corea (Nombre oficial de Corea del Norte)", aseguró Kim.



En el evento, que se celebró a unos 10 grados bajo cero, el régimen exhibió todo su arsenal de potentes misiles, incluido su último modelo de proyectil intercontinental, el Hwasong-15.



Corea del Norte anunció el mes pasado que conmemoraría su día del Ejército el 8 de febrero -la víspera del inicio de los Juegos de PyeongChang- lo que causó malestar en Seúl por el temor de que pudiera ensombrecer los acuerdos alcanzados para que el país estalinista participara en este evento deportivo.



A través de los históricos pactos, ambos países decidieron la participación de una amplia delegación de atletas y autoridades norcoreanas, que incluirá a la hermana del líder Kim Jong-un, y también desfilar juntos en la ceremonia inaugural ese día bajo la llamada bandera "unificada".



Estos acuerdos han llegado después de que Seúl y Washington aplazaran sus ejercicios militares anuales -los cuales Pyongyang ve como un ensayo para invadir su territorio- con el fin de que no coincidieran con PyeongChang 2018 y evitar así nuevos test de armas norcoreanas durante los Juegos.



El último desfile militar celebrado en Corea del Norte fue el 15 de abril de 2017 con motivo del 105 aniversario del nacimiento de Kim Il-sung, que es su fiesta nacional.



Entonces, ante Kim Jong-un y cientos de medios de comunicación internacionales, el régimen hizo una monumental exhibición de armamento y de nuevos misiles, lo que alarmó a la comunidad internacional.