El Gobierno no permitirá una reforma "fraudulenta" para investidura

El portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, ha asegurado que el Ejecutivo no va a permitir que en Cataluña se lleve a cabo una reforma exprés de la ley de presidencia para que Carles Puigdemont pueda ser investido, como el propio expresidente catalán ha planteado.

En una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press, el ministro ha tachado de "malísima noticia" que se hable sobre la posibilidad de que los independentistas "vuelvan a las andadas de modificar fraudulentamente la ley", en este caso para dar a Puigdemont "un estatus".

Eso sí, ha aseverado que el expresidente "no lo va a conseguir" mientras el Gobierno esté asumiendo varias de las competencias de Cataluña tras la aplicación del artículo 155 en Cataluña. "Hay que aprender de las cosas que no se pueden hacer y no se puede violar la Constitución, el Estatut y jugar a la unilateralidad", ha apuntado.

Además, ha incidido en que Puigdemont está acusado de delitos "muy graves" y está "huido" de la Justicia. "No es posible que toda la política catalana pase por el destino de esta persona", ha zanjado.

"ES FATAL" QUE EL 52% NO CONOZCA AL PORTAVOZ DEL GOBIERNO

Por otro lado, preguntado por el aumento de Ciudadanos que refleja la última encuesta del CIS --la primera tras las elecciones catalanas del 21 de diciembre-- Méndez de Vigo ha recalcado que solamente es "una foto fija" y que el "sigue en cabeza".

Asimismo, ha reconocido que es "fatal" el nivel de desconocimiento que, según la encuesta, existe entre los ciudadanos los miembros del Gobierno. "Al portavoz no le conoce el 52 por ciento, eso es fatal", ha enfatizado. Así, ha afirmado que el presidente, Mariano Rajoy, les ha dicho que tienen que "salir más" y "explicar mejor" sus acciones.