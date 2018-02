Rivera dice que es Rajoy quien se equivoca de rival

¿Quién es el adversario: el nacionalismo o Ciudadanos?

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha contestado hoy a Mariano Rajoy que quien se equivoca de rival es él y le ha pedido que recapacite, abandone los nervios y los problemas internos de su partido y se ponga el "sombrero" de presidente del Gobierno en lugar del de presidente y candidato del PP.



"¿Quién es el adversario: el nacionalismo o Ciudadanos?", ha preguntado Rivera en RNE, donde ha atribuido el endurecimiento de las críticas de Rajoy hacia Ciudadanos a que está "nervioso" por la crisis interna que, en su opinión, atraviesa el PP.



Ha recalcado que lo que no puede hacer el jefe del Ejecutivo es dedicar todos sus esfuerzos a combatir a su socio de investidura y, "le guste o no", su socio en los principales temas de Estado.



El presidente de Cs cree que a Rajoy le "duele" que le cuestione precisamente el partido que le apoyó en la investidura y en la aplicación del artículo 155 de la Constitución.



Pero ha señalado que cuando le dieron el sí a la investidura, le dieron un "cheque de confianza", no uno "en blanco" ni una renuncia a ser exigentes, por lo que las buenas o malas relaciones con el PP "van en proporción" al cumplimiento de las 150 medidas pactadas.



"Cuando uno aspira a ser reformista y a empujar al Gobierno a una serie de reformas y el Gobierno sigue sin cumplir, pues a los españoles se les agota la paciencia y a nosotros también", ha advertido.



Ha incidido en que "una cosa es ser leal a España y a la Constitución y otra no poder exigir al Gobierno que haga las cosas bien", de ahí las explicaciones que pidió ayer en la sesión de control sobre el supuesto destino de dinero del Fondo de Liquidación Autonómica (FLA) al referéndum del 1 de octubre en Cataluña.



"Rajoy ayer se mojó muchísimo" cuando aseguró que "no se dedicó ni un solo euro del FLA al referéndum ilegal", ha dicho Rivera, que ha añadido que, sin embargo, a los pocos minutos el PP se personó en el caso, porque "precisamente puede haber dinero desviado".



El líder de Cs ha pedido "humildad" al PP y que "no se ponga tan nervioso, piense más en España y trabaje" y ha insistido en que el Gobierno "lo que tiene que hacer es básicamente ejecutar el plan de investidura".



Ha asegurado que si el Gobierno ejecuta lo pactado, habrá presupuestos generales del Estado para este año y se podrá agotar la legislatura, que "está en riesgo si Rajoy sigue sin cumplir su palabra".



En este sentido, le ha pedido que "recapacite, abandone los nervios y los problemas internos del PP y sea más presidente del Gobierno que del PP".



"Si Rajoy se pone el sombrero de presidente del Gobierno en vez del de presidente y candidato del PP podremos reconducir muchas cosas", ha afirmado.