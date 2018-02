Cospedal acusa de "deslealtad" a Rivera por buscar "sacar tajada"

La secretaria general del Partido Popular y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha acusado este jueves de "deslealtad" a Ciudadanos (Cs) por pretender "sacar tajada política" con el "tema de Cataluña", haciendo política para "desgastar" al Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Así se ha pronunciado un día después de que Rajoy y Albert Rivera, intercambiaran este miércoles reproches en el Congreso durante la sesión de control al Ejecutivo. Después de que el líder de Cs recordara lo que dice el juez y la Fiscalía, el presidente del Gobierno garantizó que "ni un euro" del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) destinado a Cataluña sirvió para financiar la organización del referéndum independentista del 1 de octubre y recalcó que en Cataluña el partido naranja se equivoca "de adversario".

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Cospedal ha denunciado que Cs en "un tema tan importante" como Cataluña "intente hacer política para desgastar al Gobierno", algo que, a su juicio, es de una "deslealtad sin límites". Por el contrario, ha dicho que en estos meses, ante el desafío secesionista, el Ejecutivo ha actuado con "una lealtad absoluta" y ha dicho que con esta actitud el partido de Rivera pone de manifiesto que hace política "a costa de lo que sea".



"DERECHO A OPINAR" SOBRE LA ACTUACIÓN DE Cs

A su entender, es "muy legítimo" hacer la oposición al Gobierno que "le parezca bien" e "intentar utilizar las ventajas que pueda tener coyunturalmente para arrastrar más o menos votos", pero ha recalcado que no se puede hacer "a costa de un tema tan importante" como lo que está pasando en Cataluña. "Que a costa del tema de Cataluña, Cs pretenda sacar tajada política, a mí me parece de una deslealtad tremenda", ha aseverado.

Cospedal ha afirmado que Cs en "muchas ocasiones" habla "mal" del PP y ha subrayado que el PP como partido político también "tiene derecho a opinar" sobre la actuación política de la formación de Rivera, algo que, a su juicio, no quiere decir que estén en un "enfrentamiento" o en una "lucha campal".

Asimismo, la secretaria general del PP ha dicho que "hace unos meses" tenían "firmado un acuerdo para aprobar los Presupuestos" con Ciudadanos. "Y ahora parece que no sabe nadie donde está, pero esto ya se había acordado", ha apostillado.

PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE

La ministra de Defensa ha salido en defensa de las iniciativas que Gobierno y PP están llevando a cabo a favor de la prisión permanente revisable (mociones y proposiciones en ayuntamientos y en el Parlamento y el Gobierno estudiará este viernes un anteproyecto para ampliar los casos en que se aplica esta pena) y ha rechazado las críticas de la oposición de que su partido está utilizando el dolor de las víctimas.

"Esto no es aprovechar el dolor. Es mantener un supuesto que tenemos y ampliarlo a los supuestos sociales que sean lógicos para su adaptación y mantener la iniciativa política", ha explicado, para añadir que cuando no presentan iniciativas dice que están "paralizados" y cuando lo hace les acusan de "aprovechar el dolor de las personas".

En este punto, ha criticado que solo el PP esté en contra de derogar la prisión permanente revisable que han impulsado otros partidos en el Congreso con la "abstención" de Ciudadanos. "Nosotros queremos garantizarla porque creemos que es importante y no contradictoria con el mandato de reinserción que recoge la Constitución", ha dicho, para agregar que hay "una demanda social" a favor de mantener esta figura penal.

Además, ha destacado el dolor de las familias que no pueden encontrar a sus hijos o familiares porque no se encuentra el cadáver y "algunos, aunque estén cumpliendo condena, se están literalmente riendo de las familias, de los españoles, de la Justicia y de los Cuerpos de Seguridad de Estado". En su opinión, eso crea una "gran alarma social" y "la gente no entiende" por qué eso no puede estar más penado que otras situaciones.