Torrent no aclara el futuro de investidura tras reunirse con Junqueras

Esta prisión no puede encarcelar las ideas

El presidente del Parlament, Roger Torrent, no ha aclarado el futuro de la investidura en Cataluña ni si presentará un candidato alternativo al expresident Carles Puigdemont, tras reunirse hoy en el centro penitenciario de Estremera con el vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras.



Torrent, que llegó a la prisión madrileña minutos después de las 8 y media de la mañana para visitar a Junqueras y al exconseller Joaquim Forn, también encarcelado, no ha querido responder a los periodistas sobre la posibilidad de que decida finalmente presentar como candidata a la portavoz de JxCat, Elsa Artadi.



Después de más de tres horas de visita en la prisión, en la que ha coincidido también con el exdiputado nacionalista y abogado Francesc Homs, y con el portavoz del PDeCAT en el Senado, Josep Lluis Cleries, Torrent se ha limitado a relatar que ha sido una reunión "muy provechosa" y que ha encontrado a los reclusos "serenos", bien de ánimo y con "mucha dignidad".



Tras decir que Junqueras y Forn son "hombres de paz" y "de profundas convicciones democráticas" que "nunca deberían estar presos por sus ideas", Torrent ha dicho que les defenderá hasta "las últimas consecuencias" para que puedan ejercer sus derechos políticos y como diputados del Parlament.



"Esta prisión no puede encarcelar las ideas, por mucho que ellos sean víctimas de un juicio político y de una causa política", ha avisado a las puertas del centro penitenciario.



Preguntado si había venido a la prisión para informar a Junqueras y Forn de la candidatura de Artadi y del futuro político de Puigdemont, solo ha añadido que durante la reunión han compartido "ideas y planteamientos de futuro" sin aportar más detalles.



"Les he dicho que haré todo lo que esté en mi mano para defender su libertad, para que estén en casa, con su familia y con los suyos y para que se respeten los derechos políticos de los diputados", ha insistido.



La visita de Torrent a Junqueras y Forn se enmarca en la ronda de contactos que está teniendo con dirigentes nacionalistas e independentistas para intentar desatascar la investidura del nuevo presidente de la Generalitat.



En esa ronda, esta previsto que visite a primera hora de esta tarde en la prisión madrileña de Soto del Real a los dirigentes de ANC, Jordi Sánchez y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.