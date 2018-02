Amaia y Alfred continúan con su amor fuera de la Academia

Dentro de la Academia de Operación Triunfo comenzó a fraguarse su historia de amor. Y tenemos en exclusiva por nuestras cámaras las imágenes de Amaia la ganadora de OT 2017 y Alfred juntos, fuera de la Academia. La pareja regresaba en el mismo taxi, a la casa del concursante en Barcelona. Y es que ambos, que nos van a representar en el próximo Festival de Eurovisión con ‘Tu canción’ han hablado abiertamente para nuestras cámaras de su bonita historia de amor.

Durante el encuentro con los medios era pregunta obligada que Amaia contase qué siente al ser catalogada como Amaia de España: “Me hace gracia, me hace ilusión. Ricky fue la primera persona que me llamó así”. Además, le aseguraron que tiene muchas posibilidades de dar el pregón de San Fermín. “Sería muy guay, me haría mucha ilusión”, aseguró la ganadora de Operación Triunfo.

Alfred se siente estupendo en su cuarto puesto dentro de la Academia de Operación Triunfo, el catalán se lleva un gran premio, ser junto a su novia Amaia representante de España en Eurovisión.

Amaia y Alfred, unidos por la música

Comenzaron a unirse por la música y ahora comparten algo más que una bonita amistad: se han convertido en la pareja del momento, creando gran expectación mediática y contando con el apoyo de sus fans.