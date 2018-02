Rajoy y Rivera evidencian en el Congreso su creciente distanciamiento

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, han evidenciado hoy con reproches mutuos ante el pleno del Congreso y a cuenta de Cataluña el creciente distanciamiento entre sus respectivos partidos puesto de manifiesto en las últimas semanas.



La primera sesión de control al Gobierno que ha vivido la Cámara Baja en 2018 ha constatado el deterioro de esa relación con el cruce de argumentos consecuencia de la pregunta que Rivera ha trasladado al jefe del Ejecutivo respecto al uso de dinero público para financiar el referéndum del 1 de octubre en Cataluña.



El presidente de Cs ha recordado que el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, aseguró en el Congreso en agosto que ni un céntimo del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) se iba a destinar al referéndum del 1 de octubre o al proceso independentista.



Pero a renglón seguido ha recordado también que el juez de instrucción que lo investiga en Barcelona afirma que parte o todo el 1-O se financió con ese fondo, y que la fiscalía avanzaba ayer que le había dicho lo mismo al juez.



En consecuencia, ha pedido a Rajoy que aclarara si eso había sido así.



En su respuesta, el presidente del Gobierno ha destacado los beneficios que ese fondo ha supuesto para las comunidades y ha garantizado: "No se dedicó ni un solo euro del FLA al referéndum ilegal que supuestamente se iba a celebrar en Cataluña".



Ante esa contestación, el líder de Ciudadanos ha vuelto a recordar lo que dicen el juez de instrucción y la fiscalía, ha trasladado al jefe del Ejecutivo que le toma la palabra y le ha hecho un emplazamiento.



"Ha dicho que no se destinó ni un céntimo. Si el juez demuestra que se ha destinado un solo céntimo al Fondo de Liquidez Autonómica, ¿quién va a dimitir de su Gobierno?", le ha planteado.



Esa réplica ha dado pie al reproche de Rajoy: "No se equivoque de adversarios. El problema en Cataluña no lo ha organizado el Gobierno, sino los responsables de ello".



Y ha proseguido: "A veces tengo la sensación de que usted critica más al Gobierno de España que a quien debe criticar, que son los responsables de la Generalitat de Cataluña".



Rajoy ha explicado que el dinero del FLA no se da directamente a las comunidades, sino que el Gobierno paga a los proveedores y a los acreedores financieros en el caso de vencimiento de préstamos



"El Gobierno no paga facturas para el referéndum al que ha hecho referencia", ha recalcado antes de señalar que la Comisión Delegada de Asuntos Económicos ha ido adoptando acuerdos que en la práctica supusieron la intervención de la tesorería y la gestión de pagos de la Generalitat de Cataluña.



Rajoy ha añadido: "No hay ningún informe de nadie que diga que con el FLA se ha pagado los gastos a los que hace referencia. Y si usted tiene el informe o puede aportar alguna prueba o alguna factura, déselo al Gobierno de España, que tenga la seguridad que actuará, o dígaselo a los tribunales".



Mientras pronunciaba esas palabras, Rivera exhibía desde su escaño los documentos a los que había hecho referencia en su intervención previa.



Poco después, en los pasillos del Congreso, el portavoz de Ciudadanos en la Cámara, Juan Carlos Girauta, avisaba de que aunque su partido tiene la voluntad de agotar la legislatura, si el Gobierno no cumple con los compromisos firmados en el pacto de investidura "se abre un escenario" que ya no depende de ellos.



Rajoy ha respondido en la sesión de control del Congreso a otras dos preguntas más, una de ellas del líder de Podemos, Pablo Iglesias, y otra de la portavoz socialista, Margarita Robles.



Iglesias ha recordado las declaraciones ante el juez del exsecretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, sobre la financiación de su partido para pedir explicaciones al presidente sobre la corrupción en su fuerza política.



Además, le ha echado en cara tener la "desvergüenza" de pedir que algunos delitos no prescriban pero que no incluya entre ellos la corrupción, porque en ese caso, ha dicho, algunos dirigentes de su partido "a lo mejor acababan en la cárcel".



Rajoy ha comparado a Iglesias con el inquisidor Tomás de Torquemada ("se le queda muy corto", le ha dicho), le ha reprochado nombrarse "a sí mismo juez instructor, fiscal y tribunal sentenciador" y ha mostrado su respeto a "la manera que cada uno elija para defenderse ante los tribunales" y a las resoluciones judiciales.



Por su parte, Margarita Robles le ha reprochado no estar haciendo nada en favor de la igualdad salarial ente hombres y mujeres, una apreciación que ha rebatido Rajoy y ante la que ha garantizado que "se camina en la buena dirección" para lograr "la mayor igualdad que sea posible".