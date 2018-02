Rajoy se desentiende de las confesiones de corrupción en el PP

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha desentendido este miércoles de las acusaciones de corrupción al PP que le ha lanzado durante la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. De hecho, ha acusado al líder 'morado' de ser peor que el inquisidor Tomás de Torquemada.

"Se nombra así mismo juez instructor, fiscal y tribunal sentenciador. Ha dejado usted muy corto al señor Torquemada", ha asegurado Rajoy, en respuesta a la pregunta que le ha planteado Iglesias, relativa a la confesión realizada por el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa durante el juicio de la Gürtel, asegurando que su antigua formación "se financiaba con dinero negro".

Tras mostrar "respeto" por "la manera que cada uno elija para defenderse ante los tribunales" y por las "resoluciones judiciales", Rajoy ha pedido a Iglesias que haga como él, respete el Estado de Derecho, y deje de "exagerar y sobreactuar" sobre este asunto, porque tiene "una cierta confusión".

"UN TEMA DE HACE MÁS DE 10 AÑOS"

"Se interesa por un tema que se ha producido hace más de 10 años, que está en los tribunales, en el que están inmersas personas que ya no están en la vida pública", ha espetado Rajoy, antes de reprochar a Iglesias que durante las sesiones de control en el Congreso "jamás se interesa por los temas que preocupan a la ciudadanía".

"Celebro que jamás hablemos de economía y empleo, porque tengo que entender que eso supone que aprueba usted la política de mi Gobierno", ha apostillado, al tiempo que ha recriminado al líder de Podemos que tampoco tenga, a su juicio, propuestas para acabar con el conflicto catalán. "No ha sabido ni defender ni la unidad nacional ni la soberanía nacional ni el imperio de la ley", ha apostillado.

Por su parte, Iglesias ha aprovechado su turno de réplica para cargar duramente contra el PP por los casos de corrupción en los que está inmerso este partido, e incluso se ha dirigido al presidente como "M. Rajoy", la expresión que desde hace meses utiliza Podemos para referirse al jefe del Ejecutivo por la anotación que aparece en los papeles del extesorero del PP Luis Bárcenas.

En su intervención, Iglesias ha asegurado que es "lógico" que a Rajoy no le "sorprenda" la confesión de Costa, antes de retroceder hasta 2007 para recordarle al presidente que, durante un mitin en Valencia, puso de ejemplo al PP valenciano y aseguró que quería que lo que había pasado allí --el partido cosechaba entonces mayorías absolutas tanto en la Comunidad como en muchos Ayuntamientos--, pasase "en toda España".

"Aquella fue una profecía brillante, porque ocurrió en toda España, y es que todo su partido está sentado como persona jurídica en el banquillo acusado de corrupción y su nombre, M. Rajoy, aparece en los papeles de Bárcenas como receptor de sobresueldos en negro", ha añadido.

CAMPS, "GENTUZA QUE PASEA EN COCHE OFICIAL"

Iglesias también le ha recordado a Rajoy el apoyo que entonces exhibió a ex dirigientes del PP valenciano implicados en casos de corrupción, a quién describió como sus "credenciales", como el propio Costa o el expresidente valenciano Francisco Camps, testigo también en el caso Gürtel. "Tenía razón, sus credenciales eran la corrupción, la financiación ilegal o el fraude electoral", ha denunciado.

Eso sí, ha lamentado que Camps vaya a acudir al juzgado como testigo, porque los posibles delitos que habría cometido "han prescrito". "Gentuza como Camps sigue paseando con su coche por Valencia, cobrando un sueldo público y con secretaria y coche oficial que pagan los españoles", ha denunciado.

"Ustedes no luchan contra la corrupción, ustedes han utilizado el Ministerio de Justicia y el de Interior para proteger a corruptos", ha acusado, para añadir que mientras tienen la "desvergüenza" de proponer que algunos delitos no prescriban, no quieren hacer lo mismo para los de corrupción. "Porque si los delitos de corrupción no prescriben, algunos de ustedes a lo mejor acaban en la cárcel", ha advertido.