Pence no descarta ahora algún contacto con Pyongyang

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, no cerró la puerta a mantener algún contacto con representantes de Corea del Norte durante su visita a los Juegos Olímpicos de Invierno en PyeongChang (Corea del Sur).



"Yo no he solicitado una reunión, pero veremos lo que pasa", dijo Pence a periodistas anoche durante una escala de su viaje hacia Corea del Sur en la base militar de Elmendorf-Richardson de Alaska (EE.UU.).



Pence emprendió hoy un viaje de seis días a Japón y Corea del Sur con el objetivo de encabezar la delegación estadounidense en los Juegos de PyeongChang.



En los Juegos coincidirá con el presidente honorífico de Corea del Norte, Kim Yong-nam, con el que se había especulado que podía mantener algún tipo de contacto.



Tanto Pence como Kim asistirán este viernes a la recepción oficial para mandatarios de la inauguración de los Juegos.



En sus declaraciones a periodistas en Alaska, Pence dijo que su mensaje "será el mismo" independientemente "del marco o de quien esté presente".



"Y será que Corea del Norte debe abandonar de una vez por todas su programa de armas nucleares y sus ambiciones con misiles balísticos (...) y entrar en la familia de las naciones", dijo el vicepresidente.



"Corea del Norte -agregó- puede tener un mejor futuro que la senda militarista, de la provocación y la confrontación en la que está. Mejor para su propia gente, mejor para la región y mejor para la paz".



Pence, según informó la Casa Blanca, viaja a Corea del Sur en compañía de Fred Warmbier, el padre de Otto Warmbier, un estadounidense que falleció en junio pasado tras regresar en coma de Corea del Norte, donde estuvo preso durante más de un año.



"Fred ha aceptado ser su invitado, así que estará en los Juegos Olímpicos, sentado junto al vicepresidente y su esposa", afirmó un funcionario.



Y es que Pence planea acudir a PyeongChang con la advertencia de de que la "propaganda" de Corea del Norte en sus esfuerzos de distensión con el sur no debería distraer al mundo de su "deplorable situación de derechos humanos", según explicó el citado funcionario.