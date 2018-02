Sànchez (JxCat) ve posible que Puigdemont gobierne desde Cataluña

Se saldrán con la suyas,creo que al principio de estos últimos meses cuando redactaron un documento donde decía según tengo entendido se habían repartido los cargos el ex presidente seria jefe de estado y el cara tonto presidente de la comunidad en este caso "República bananera".

La dirección IP de su ordenador quedará registrada al realizar el comentario de cara a su identificación por si fuese necesario.

RECUERDE:

- Estas opiniones pertenecen a los lectores y no a andaluciainformacion.es

- No está permitido hacer comentarios injuriosos o contrarios a la libertad de expresión.

- andaluciainformacion.es se reserva el derecho de eliminar comentarios inadecuados.

- No dude en avisar de posibles comentarios inadecuados.

- Los comentarios podrán ser reproducidos textualmente en los periódicos del grupo.