Santamaría ve "solución imposible y ridícula" la presidencia simbólica

Con todo el respeto a la Vicepresidenta del PP. Hay muchos presuntos delincuentes de su partido que no están en busca y captura, y están todos de rositas y más versando de sus presuntos delitos muy graves, bastante graves todos los días los Medios de Comunicación, pues es dinero de todos los españoles que han mal malversado o prevaricado, es decir dinero público de los impuestos de los españoles honestos que sólo la clase trabajadora pagan al fisco para el bienestar social que no existe en España. Con su partido el PP se ha conseguido dos España, con la austeridad del señor Rajoy; una España muy rica y otra España muy pobre. En Cataluña Sra. Santamaría ganó la izquierda, la izquierda republicana, el futuro de toda España, para poner fin a tantos privilegiados de éste país con tantos casos endémico y sistémico de CORRUPCIONES..

