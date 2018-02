Canales dice que su crítica se centra "en la dirección" del festival

El bailaor Antonio Canales dio ayer la cara después de las descalificaciones vertidas este pasado fin de semana en las redes sociales sobre el Festival de Jerez. El artista no se retractó de sus palabras y tampoco pidió disculpas, pero sí dejó claro que sus críticas se dirigían exclusivamente a la “dirección” del certamen, excluyendo tanto a la ciudad de Jerez como a sus artistas.

Para que no quedara ninguna duda, Canales publicó en su perfil de Facebook un vídeo en el que deja claro que sus críticas al Festival de Jerez se centraban sólo “en la dirección” de este certamen. En esa grabación, el bailaor asegura que Jerez es una ciudad a la que “admira, ama y quiere” con “todo” su “corazón”, añadiendo que tiene “muchísimos amigos” en la ciudad y que respeta “muchísimo a sus artistas”.

Con el objetivo de evitar que se “confundan los términos”, el bailaor puntualiza que con lo que no está “de acuerdo” es con “la dirección del Festival”, porque cree que “no lo hacen bien”, recordando a este respecto que está en su “derecho” de “poder criticarla”.

A partir de ahí, Canales insiste en que quiere “de verdad” a los jerezanos, animándoles a que no se dejen “confundir la cabeza”.

Una “disculpa” pública

Con anterioridad a la publicación de este vídeo, la alcaldesa, Mamen Sánchez, exigió una “disculpa” de bailaor no al Ayuntamiento, sino a a los “artistas”, a los profesionales y a los aficionados que participan y asisten al Festival.

Sánchez aseguró que las palabras de Canales se “desacreditan” por sí mismas, recordando entre otras cosas que a falta de varias semanas para el inicio del certamen ya se han superado las cifras de venta de entradas y matrículas para los cursos de formación.

La regidora mostró su sorpresa ante la salida de tono del bailaor, después de que el año pasado participara en el festival “con su propio espectáculo” y siendo “muy bien” recibido por los aficionados que asistieron al certamen.

El concejal del PP Antonio Saldaña lamentó las descalificaciones de Canales y expresó su deseo de que no actúe en el Teatro Villamarta en el espectáculo que clausurará la próxima edición del Festival de Jerez. “Por coherencia no debería estar sobre las tablas del Villamarta. Antes de que los jerezanos le tengamos que decir que no venga, pues que no venga él por su propia iniciativa”, defendió.

En cualquier caso, Saldaña pidió al Gobierno local que haga lo posible para que el bailaor no comparezca como artista invitado en el espectáculo contratado con la compañía de Manuel Fernández El Carpeta.

El propio Fernández, en un comunicado hecho público en la noche de este lunes por Radio Jerez, confirmó que, “en concenso con el maestro Canales y, para no seguir alimentando la polémica y exacerbando los ánimos de los jerezanos, hemos tomado la decisión de que no asistirá al espectáculo”. En su lugar contará con la presencia de Farruquito.

Este pasado fin de semana, Canales escribió en un perfil de Facebook que el Festival no le interesa “nada o casi nada” porque es “un festivalillo de amigotes” y “un tremendo estercolero de animales apestosos”.

Dicho lo cual, añadió que el certamen “no tiene ningún nivel, ni clase, ni criterio”, aprovechando incluso para animar “a la gente a que no vaya” a lo que también calificó de “bodrio”. Canales era artista invitado de El Carpeta en el espectáculo de clausura.