El volumen de comercio minorista cayó un 1,1 % en la eurozona

El volumen de las ventas del comercio minorista cayó en diciembre un 1,1 % en la eurozona y un 1 % en el conjunto de la Unión Europea (UE) frente al mes anterior, informó hoy la oficina de estadística comunitaria, Eurostat.



En noviembre, el comercio minorista había aumentado un 2 % en los países de la divisa común y un 2,1 % en los Veintiocho.



En términos interanuales, el índice de ventas minoristas creció un 1,9 % en diciembre en los países de la moneda única y un 2,4 % en los Veintiocho en comparación con el mismo mes de 2016.



En España, las ventas minoristas cayeron un 0,6 % en diciembre frente a noviembre y aumentaron un 0,5 % en comparación con el mismo mes del año precedente.



La caída del 1,1 % del volumen de las ventas minoristas en la eurozona se debió a retrocesos del 1,5 % en el sector de carburantes, del 1,2 % en las ventas del sector no alimentario y del 0,7 % en alimentación, bebidas y tabaco.



En la UE, el descenso del 1 % del volumen de las ventas se explicó por las caídas del 1,1 % en el sector no alimentario y del 0,7 % tanto en el de alimentación, bebidas y tabaco como en el de los carburantes.



Entre los países para los que hay datos disponibles, el mayor descenso de las ventas del comercio minorista en diciembre frente al mes anterior se registró en Luxemburgo (-6,2 %), mientras que los principales aumentos se dieron en Malta (3,1 %), Estonia (1,8 %) y Rumanía (1,3 %).



El aumento interanual del 1,9 % en el comercio minorista de la eurozona respondió a incrementos del 2,7 % en las ventas de productos no alimentarios y del 1,3 % en alimentación, bebidas y tabaco, mientras que los carburantes cayeron un 0,8 %.



En los Veintiocho, el avance interanual del 2,4 % se vio motivado por aumentos del 3,7 % en productos no alimentarios, del 1,2 % en alimentación, bebidas y tabaco y del 0,4 % en carburantes.



Por Estados miembros, los mayores aumentos frente a diciembre de 2016 se registraron en Malta (12,4 %), Rumanía (10,1 %) y Polonia (9,2 %), mientras que los mayores descensos se observaron en Luxemburgo (-20,7 %) y Bélgica (-2,5 %).