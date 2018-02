May y Davis se reúnen con Barnier para abordar el "brexit"

La primera ministra británica, Theresa May, y su ministro para la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), David Davis, se reúnen hoy en Londres con el negociador comunitario, Michel Barnier, para abordar el "brexit", según fuentes oficiales.



La reunión tendrá lugar en la residencia oficial de Downing Street en el transcurso de un almuerzo, tras lo cual David y Barnier harán una breve declaración a la prensa, de acuerdo con los medios.



Esta será la primera vez que los tres se ven cara a cara desde el acuerdo alcanzado a finales del año pasado sobre la primera fase de la negociación del "brexit" (salida del Reino Unido de la UE), centrada en los derechos de los comunitarios, la factura que deberá pagar Londres por su retirada del bloque y la frontera irlandesa.



El próximo paso de las negociaciones consistirá en abordar el periodo de transición -estimado en dos años- después de que el Reino Unido salga del bloque europeo, el 29 de marzo de 2019.



De acuerdo con fuentes oficiales citadas hoy por la cadena BBC, el Reino Unido tiene intención de abandonar la unión aduanera después del "brexit", opción preferida por los partidarios del Partido Conservador de May de cortar todos los vínculos con la UE.



Los "tories" están divididos entre los que están a favor de un "brexit" duro -salida del mercado común y la unión aduanera- y uno suave, acceso al mercado común y la unión aduanera.



Tras la reunión de hoy en Downing Street, habrá otra técnica mañana en Bruselas entre funcionarios británicos y comunitarios para tratar sobre el periodo de transición, cuyo objetivo es ayudar a las empresas a prepararse para la retirada.



La semana pasada, la UE acordó la postura común para abordar las conversaciones de la fase de transición del "brexit", que Londres consideró está "bien alineada" con lo planes del Reino Unido.



Las directrices ratificadas por los otros 27 miembros de la UE dan luz verde al negociador jefe de la UE, Michel Barnier, para iniciar las conversaciones con Davis sobre esa transición.



El mes pasado, ambas partes llegaron a un acuerdo sobre la primera fase, por el que garantizarán los derechos de los comunitarios que viven en el Reino Unido, Londres pagará una suma considerable por su salida y la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda seguirá siendo invisible.



La semana pasada, May señaló que no quiere conceder derechos de residencia en el Reino Unido a los comunitarios que lleguen en el periodo de transición tras la retirada del país de la UE.



En declaraciones a los medios, May afirmó que tiene que haber una diferencia entre los que entren en el Reino Unido antes del "brexit" -el 29 de marzo de 2019- y lo que lo hagan después, durante el periodo de transición, que la UE espera termine el 31 de diciembre de 2020, aunque Londres prefiere que sea el 29 de marzo de 2021.