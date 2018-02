Rajoy insta a independentistas a buscar un candidato que cumpla la ley

El jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, ha instado hoy a los independentistas a que resuelvan pronto la situación que han generado en Cataluña y propongan un candidato a president "que vea las cosas de otra manera" y cumpla la ley.



Rajoy se ha referido a la situación política en Cataluña en la clausura de la convención nacional sobre la prisión permanente revisable organizada por el PP en Córdoba.



"Espero -ha dicho- que resuelvan pronto si son capaces de entender la situación que ellos han generado, que se nombre una persona que vea las cosas de otra manera y sobre todo que diga: soy un gobernante y por eso voy a cumplir la ley, porque es mi obligación y es lo propio de países democráticos, civilizados y avanzados como España".



En esa línea, ha subrayado que la ley obliga a todos, pero sobre todo a los gobernantes.



Rajoy ha asegurado que también es evidente que el Gobierno no ha aceptado ningún "chantaje".



"Lo decimos nosotros y hasta el propio expresidente de la Generalitat de Cataluña", ha señalado en referencia a los mensajes captados que envío Carles Puigdemont al exconsejero Toni Comín.



El presidente del Gobierno ha explicado que algunos creían que el Ejecutivo no iba a adoptar las decisiones que luego ha adoptado ante la situación en Cataluña (en referencia a la aplicación del artículo 155 de la Constitución), pero ha garantizado que no permitirá nunca que se juegue con la unidad de España, la soberanía nacional o el derecho de todos los españoles a decidir lo que quieren que sea su país.



Para él, lo que ha quedado claro de todo lo ocurrido en Cataluña es que la Constitución tiene instrumentos para defenderse de quienes atacan su esencia y que hay un Gobierno dispuesto a utilizarlos.



Rajoy ha señalado en referencia a Ciudadanos que algunos dicen ahora que todo se ha hecho gracias a ellos, pero ha recordado que en este asunto (y en concreto para aplicar el 155) este partido ha ido cambiando de posición hasta llegar a apoyarlo.