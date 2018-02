Puigdemont "no desfallecerá" y llama a superar dificultades "juntos"

El expresidente de la Generalitat y candidato a la investidura, Carles Puigdemont, ha asegurado hoy que él no va a "desfallecer" pese a las dificultades, que ha llamado a superar "juntos" después de las discrepancias de esta semana entre las fuerzas soberanistas.



A través de un vídeo grabado en Bélgica, el líder de JxCat se ha dirigido a los asistentes a un acto organizado por la ANC y Òmnium Cultural en Reus (Tarragona), con el lema "Enciende la llama de la libertad".



Después de no asistir a la investidura fallida del pasado martes, que abrió un conflicto entre JxCat, ERC y la CUP, Puigdemont ha llamado a persistir.



"Yo no desfalleceré; sé que hay dificultades, las ha habido en el pasado y las hemos superado, y lo hemos hecho juntos, como lo habéis hecho hasta ahora y como lo seguiréis haciendo en el momento que toque", ha dicho a los soberanista concentrados.



También les ha transmitido que "sus luces iluminan el camino" y ha deseado estar "a la altura" de su "dignidad" para poder continuar "el proyecto de un país mejor", que se debe construir a través del "diálogo, la paz y la convivencia".



Puigdemont ha insistido en que, "por más dificultades, represión e injusticia" que haya desde el Estado "no podrán apagar todas esas velas" de los soberanistas.