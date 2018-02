Valls apela a la cooperación España-Francia para derrotar a ETA

El exprimer ministro francés Manuel Valls ha defendido que la cooperación entre España y Francia "tiene que ir hasta el final, hasta la derrota completa" de ETA y ha pedido a los gobernantes franceses que no haya "cambios" en el país galo.

Valls ha recibido este sábado en San Sebastián el Premio Gregorio Ordóñez 2017 de la mano de la viuda del edil asesinado por ETA hace 23 años y presidenta de la Fundación, Ana Iribar, en un acto ha contado con la asistencia de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, los ministros de Interior y Defensa, Juan Ignacio Zoido y María Dolores de Cospedal, así como el embajador de Francia en España, Yves Saint-Geours, y la juez de enlace francesa en España, Frederique Porterie.

También han estado presentes los patronos de la Fundación, entre ellos el ex presidente del Gobierno, José María Aznar, y su esposa y exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, Jaime Mayor Oreja, María San Gil, Carlos Iturgáiz y Consuelo Ordóñez.

Una nutrida representación del PP vasco, con Alfonso Alonso, Iñaki Oyarzabal, y Borja Sémper a la cabeza también ha acudido a la entrega de este galardón así como representantes de otras formaciones políticas como la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, o el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, o la europarlametaria de UPyD, Maite Pagazaurtundua.

El presidente de Confebask, Roberto Larrañaga, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Luis Ibarra, o Adolfo Suárez Illana, hijo del presidente Suárez, han asistido asimismo al evento.

Valls, que se ha confesado como "emocionado" por el galardón, ha recordado la figura de Gregorio Ordóñez y la de quienes "cayeron bajo las balas de la banda etarra" y ha afirmado que "las sociedades sin memoria no son capaces de enfrentarse a los retos de hoy".

En cuanto a la colaboración de Francia en la lucha contra ETA, ha admitido que "no siempre fue fácil" y ha recordado que "había un romanticismo entre comillas, pretendiendo buscar las causas políticas, sociales, intelectuales para entender lo que puede ser el terrorismo". "Pero no se puede entender eso", ha resaltado.

COOPERACIÓN

Tras afirmar que la cooperación entre Francia y España ha sido "ejemplar a nivel político, judicial, militar y policial", ha pedido a los que "gobiernan hoy" el país galo, a los que ha mostrado "por supuesto" su apoyo, que "no puede haber cambios".

De este modo, ha afirmado que la "derrota" de ETA "no es sólo policial -eso es necesario hasta el final-, y judicial", sino que tiene que ser también "una derrota política y cultural", por lo que "los criminales de ETA tienen que reconocer que se han equivocado y pedir perdón a la sociedad española".

"No hay otra solución. La reconciliación no es entre una democracia, un pueblo y gente que han sido asesinados por una organización terrorista y una organización terrorista que pudiera volver en el compromiso, olvidando todo lo que ha pasado y con una forma de rehabilitación política después de lo que ha pasado. Eso no es posible en ninguna sociedad", ha manifestado.

Valls ha remarcado que "el terrorismo no es una guerra civil", sino que es una "lucha contra nuestros valores, nuestra civilización". "Matar a un policía, a un guardia civil, a un militar, a un gendarme francés, es espantoso, no hay justificación. Decidir matar a políticos, a profesores, a intelectuales, a los que representan la sociedad es un mensaje clarísimo, es decidir derrumbar la democracia", ha afirmado.

El exprimer ministro galo se ha referido al debate que vive Francia sobre el terrorismo yihadista que, según ha recordado, "viene de nuestra propia sociedad y nos hace comprender lo que habéis vivido aquí con otra forma de terrorismo" y ha alabado la labor de las asociaciones de víctimas, que también se están constituyendo en el país vecino, las cuales "nos piden la conmemoración, la memoria, porque la historia se repite y hay peligros".

Por ello, ha considerado necesario enviar un mensaje "imprescindible". "Necesitamos más que nunca democracia, libertad, respeto y por eso se necesitan valores. No se puede matar, insultar, descalificar, salir del marco de una Constitución y del Estado de derecho sin pagar las consecuencias. Se necesita un Estado porque ese es el que permite el interés general, la igualdad entre los ciudadanos, y también autoridad, porque una sociedad sin autoridad no funciona", ha concluido.