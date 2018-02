Un juez desestima la demanda de una inmobiliaria frente al vendedor

Conozco varias inmobiliarias que me llaman para vender el piso el cuál tengo un cartel en el balcón, al igual que dicho piso en Córdoba. Alegan que tienen clientes de Madrid, y quieren una segunda residencia en costa, buena zona privilegiada y a solo 3 mns. de la mejor playa de una ciudad costera que triplica la población en verano. Le informé que no firmo exclusivas de venta del piso a ninguna inmobiliaria, me insiste que no es exclusividad, como buen abogado que dice ser, me informa que mi firma es tan solo para la autorización mía de darle permiso a la venta del precioso piso costero de la ciudad más bella de toda Andalucía.