Policía atribuye el atropello masivo de Shanghái a un accidente

La policía de Shanghái señaló que las primeras investigaciones sobre el atropello que ha causado hoy 18 heridos en una céntrica zona de la ciudad apuntan a un accidente fortuito en el que un vehículo que llevaba sustancias peligrosas se incendió con un cigarrillo del conductor, que perdió el control.



En un comunicado publicado por el cuerpo policial, se detalla que el sospechoso del siniestro es un inmigrante rural de 40 años apellidado Chen, procedente de Jiangxi (provincia del sureste del país) y que trabaja en una empresa metalúrgica de Shanghái.



Hacia las 8:57 hora local (1:57 GMT) su vehículo, una furgoneta con matrícula de Jiangxi al parecer cargada con bombonas de gas, se incendió en una zona muy céntrica de la metrópolis oriental china, en la confluencia entre la calle Nanjing Xilu y la avenida Xinchang, añadió la policía shanghainesa.



Allí se encuentra la Plaza del Pueblo, una de las zonas más concurridas de la metrópolis.



El vehículo "perdió el control, se metió en una zona peatonal y resultaron heridos el conductor y 17 peatones, de diferente gravedad", destacó el comunicado, en el que también se subrayó que Chen no tiene antecedentes penales y que prosiguen las investigaciones del suceso.



Todos los heridos están hospitalizados y tres de ellos están graves, aunque no se teme por su vida.



Diversos medios chinos ofrecieron imágenes de la furgoneta incendiada, junto a una cafetería de la cadena Starbucks, donde la zona ya había sido acordonada por la policía y el incendio ya ha sido extinguido.



Numerosos vídeos del suceso circularon en las primeras horas de la mañana por las redes sociales chinas, aunque fueron retirados por la censura.



A las pocas horas del suceso, el lugar estaba completamente limpio como si no hubiera ocurrido nada en él, aunque numerosos curiosos seguían en la zona, según pudo comprobar Efe.