AxSí propone acristalar el suelo del balcón de la peña de Arcos

7 En todas partes se cuecen habas. Todos los ayuntamientos tienen flojos. Todos los ayuntamientos de Andalucía el sistema es el mismo de Franco, no pasa nada sin mangan, la ley es para el roba gallinas. Solo van a pasar el tiempo y a marear la perdiz. Si hubiera clase política luchadora y trabajadora?, no había que pedir en Cádiz (Bono Eléctrico). Toda la oposición debían de unirse para bajar el coste excesivo de la LUZ. Así como todos son los mismos? A que ...ño voy a votar. Lo mismo con los recortes en Sanidad, Educación, Copago de Medicinas, Recuperar a Bankia con el bolsillo de todos los españoles, subidas de impuestos, Agua la más cara Andalucía, el agua que cae del cielo. Esto es una desvergüenza política de compadreos y corporativismo que solo van a seguir fomentando la desigualdad social y más parados. Toda la clase política es EGOISTA. Dónde está esa Justicia despolitizada e independiente?. Sino es aún independiente al poder es porque están muy a gustito los privilegiados

Este lo que no tiene es vergüenza. Valiente Pamplona... Trabaja eso es lo que tienes que hacer. Caradura

Pero no ivamos a alicatar la peña antes con azulejos 20x20 blanco y con su cenefa de flores???

Toniiiii tu no será el pesado q no paras de mencionar a ka Patrulla verde? ??????pregusto yoo

Aqui lo que hace falta una buena tia que nos quite las penas

LDE EL PUEBLOS DE ARCOS SE PREGUNTAS ¿EL TONI SABORIDO (EL ELECTRICIDAD)ESTA HACIENDO LO QUE QUIERES?¿PORQUE LOS SEÑORES ELECTRICISTAS DE ESTE AYUNTAMIENTO (DE ARCOS)HACE LO QUE QUIERES?¿PORQUE ELLOS DICEN QUE NO SE SUBES A UNA ESCALERA A QUITAR O PONER UNA BOMBILLA?¿PORQUÉ VENDE LOS COBRES?¿EL SEÑOR TONI SABORIDO TIENE UN CHÓFER PARA EL Y VAS ECHANDO FOTOS A LOS TRABAJADORES DE AYUNTAMIENTO?¿Y PORQUE AHORA ESTÁ TODO TAN MAL PARA ELLOS?¿SERÁS PORQUE LE AN QUITAO LA PRODUCTIVIDAD ?PERO TODOS ESTOS LO TIENEN LIADOS EL SEÑOR TONI CON PERMISO DE LOS POLÍTICOS

Y las bombillas donde irán , en el suelo ??? Se podrán cambiar entonces no??

