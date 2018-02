Alfonso Guerra sobre Puigdemont: "No está en sus cabales"

La elite política catalana está haciendo el ridículo hasta unos límites espantosos

El exvicepresidente del Gobierno socialista Alfonso Guerra ha dicho hoy que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont "no está en sus cabales" y que si lo ve se echa "a correr".



Guerra, que ha asistido en Málaga a la presentación del libro "Cataluña en su laberinto", de Juan Cano Bueso, presidente del Consejo Consultivo de Andalucía, ha afirmado que si los dirigentes nacionalistas no cambian su "actitud golpista", no se levantará el artículo 155 de la Constitución.



El conflicto catalán acabará cuando se recupere "el corazón de un millón de personas que están hipnotizadas", ha manifestado Guerra, para quien se ha dedicado mucho dinero a "hipnotizar a la gente" a través de "muchos medios de comunicación y mucha educación en las escuelas".



Al ser preguntado por los periodistas sobre la propuesta de Oriol Junqueras de combinar una presidencia "simbólica" con otra efectiva, Guerra ha declarado que "la elite política catalana está haciendo el ridículo hasta unos límites espantosos", por lo que debe ser sustituida.



El exvicepresidente socialista cree que el Gobierno central aplicó el artículo 155 "demasiado tarde" y que es "la única crítica" que podía hacer al respecto y ha añadido que "la intervención de TV3 era absolutamente obligada".



En cuanto a la actuación del Partido Socialista de Cataluña (PSC), Guerra ha dicho que "hay una especie de infección nacionalista de bajo nivel que tienen todos los partidos".