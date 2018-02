La Seguridad Social pierde 178.170 cotizantes en enero

178.000 cotizante que seria como 60.000 antes de la reforma laboral.no se puede llamar cotizantes a los que tienen salarios tercer mundistas,la suma de lo cotizado por los cotizantes de los últimos años es redicula,que no vacilen con los puestos de esclavizados creado en este año.

La dirección IP de su ordenador quedará registrada al realizar el comentario de cara a su identificación por si fuese necesario.

RECUERDE:

- Estas opiniones pertenecen a los lectores y no a andaluciainformacion.es

- No está permitido hacer comentarios injuriosos o contrarios a la libertad de expresión.

- andaluciainformacion.es se reserva el derecho de eliminar comentarios inadecuados.

- No dude en avisar de posibles comentarios inadecuados.

- Los comentarios podrán ser reproducidos textualmente en los periódicos del grupo.