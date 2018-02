Buscan el cuerpo de una mujer flotando en el caño de Sancti Petri

Me indigna que publiquen la foto por las redes por respeto a sus familiares. Y dejense de imaginar. Lo importante que aparezca y se aclaren las cosas. Mi pesame a su familia. DEP . Muy buena familia y muy buena persona. DEP. C.

No la han encontrado y es seguro

Alomejor grasia a la foto saben quien es no q no saben quien puede ser alguien q la reconozca puede avisar a los cuerpo d seguridad y ellos hablar con su familia

La persona que hizo la foto no tendría que haberla pasado. No que ahora está rulando como la pólvora. Ojalá la encuentren. Mucho ánimo a sus familiares y ánimo a los equipos de búsqueda.

Es una gran pena que pase algo así y imaginarte tantas cosa de como ha podido llegar al agua, espero que los cuerpos de policía sigan la búsqueda y no se planteen en dejarlo en ningún momento, hay gente cuales ya se está cachondeandose un poco de la situación y es algo muy serio deberían pensar antes de actuar con una imagen y pensar que puede ser de alguien de su familia, Amén y no os riandais cuerpos de policías.

No se sabe nada mañana continúan con la búsqueda no hagan caso a lo que digan la gente

K lastima x dios a saber como a ido a parar al agua ufff no kiero ni imaginarlo pobrecita. Se sabe algo ya???

Todavía no ha aparecido y tambien está colaborando en la búsqueda Protección Civil

Pues la imagen de la mujer se ha filtrado a mi me ha llegado al WhatsApp. Me parece increíble que se utilice esto como morbo. Una pena

