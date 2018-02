Israel permitirá introducir generadores en Gaza

Israel permitirá la entrada de generadores a la Franja de Gaza para paliar la crisis de electricidad que sufre el enclave, con cortes de suministro de doce horas, informó hoy la radio israelí Kan.



El Gobierno israelí aprobará el envío de generadores al territorio si se cumplen las medidas de seguridad que garanticen que estos no irán a parar en manos del grupo islamista Hamás y a facciones armadas en la Franja, según la misma fuente.



La medida fue comunicada ayer por oficiales israelíes en una conferencia internacional en Bruselas en la que participaron varios estados e instituciones para coordinar las donaciones y ayudas al desarrollo a los territorios palestinos.



En la reunión participaron el presidente palestino, Mahmud Abás, así como representantes de Israel, Jordania, Egipto y Arabia Saudí, entre otros, añade la emisora israelí.



El lunes pasado, el Hospital de Beit Hanun, en el norte de Gaza, cesó totalmente sus servicios por la falta de electricidad y de combustible para hacer funcionar los generadores y ayer otros siete centros médicos pararon parte de sus servicios sanitarios por el mismo problema.



Hamás alerta desde hace dos semanas del agravamiento de la crisis sanitaria y acusa a la Autoridad Nacional Palestina (ANP) de no enviar las cantidades de medicinas y combustible necesarias para garantizar el funcionamiento de los centros.



En octubre pasado, Hamás firmó un acuerdo con los nacionalistas de Al Fatah, al frente de la ANP, para cederles el control de Gaza, pero la entrega total de la gestión del territorio aún no se ha realizado.



Hamás tomó el poder en Gaza en junio de 2007, tras expulsar a las fuerzas leales a la ANP, lo que fue seguido por la imposición por Israel de un férreo bloqueo por el que controla la entrada y salida de personas y bienes, que ha dañado enormemente la situación económica y humanitaria en la zona.