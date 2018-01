La Junta considera "indignante" la propuesta del Gobierno para la AP-4

El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, ha tildado hoy de "indignante" la propuesta del ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, para buscar un acuerdo político sobre el futuro de AP-4, entre otras autopistas de peaje.



En un comunicado, Jiménez Barrios ha lamentado que "de nuevo, se está jugando con los intereses y el futuro de los gaditanos y sevillanos".



"Necesitamos saber, de una vez por todas, cuándo se va a eliminar definitivamente el peaje de esta autovía, que lleva más de 50 años de explotación, y por tanto amortizada, pues son muchos los ciudadanos a los que les afecta esta decisión", ha señalado.



El vicepresidente de la Junta ha señalado que "de nuevo, el Gobierno del PP, no sólo le da la espalda a Andalucía, sino que además demuestra no tener delicadeza respecto a este asunto, pues hemos estado en estos meses escuchando declaraciones de dirigentes políticos del PP en Andalucía en un sentido contrario a las que señala el ministro y ahora se descuelgan con este posible acuerdo".



Jiménez Barrios ha incidido en que la propuesta del ministro es "una tomadura de pelo para nuestra comunidad y sobre todo para una provincia como Cádiz que sufre graves problemas laborales, pues consideramos la liberación del peaje como una puerta abierta más para el desarrollo socioeconómico de la provincia".



En este sentido, ha recordado el compromiso de la Junta de Andalucía con 126 millones de euros hasta que finalice la liberación en 2019 del tramo Cádiz-Jerez.



"Eso sí que es una demostración de compromiso con una provincia que tiene necesidad de salir de una situación adversa y que está encontrando aún más dificultades por las decisiones que se están tomando desde Madrid", recalca.



Para el vicepresidente del Gobierno andaluz, las nuevas declaraciones del ministro son "un maltrato más" para las dos provincias, en la que además existe "el agravio de la no resolución de la conexión ferroviaria Algeciras-Bobadilla".



"Esto es una nueva milonga del ministro que lo único que está intentando es crear incertidumbre en la sociedad, para decidir, finalmente, mantener el peaje", ha sostenido.



Ha advertido de que la Junta "no va a negociar ni a buscar consenso alguno relacionado con la autopista AP-4", y ha apostillado: "la propuesta del Gobierno andaluz es muy clara y sencilla: eliminación total del peaje".



Finalmente, ha puesto de manifiesto que "una vez más al Gobierno del PP se le ha caído la careta, han estado mareando la perdiz y ahora intenta, burdamente, encontrar una salida de escape para una situación que sólo tiene un único camino".