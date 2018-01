Cospedal desde Mali: Amenaza terrorista no está a la vuelta esquina

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha afirmado hoy que las Fuerzas Armadas están en Mali para luchar contra el terrorismo y "defender el derecho a la protección y la seguridad de todos los españoles", porque "las amenazas no están a la vuelta de la esquina" y hay que ir allí donde estén.



La titular de Defensa se encuentra en Bamako para asistir a la ceremonia del traspaso del mando de Bélgica a España de la misión europea EUTM-Mali para formar a su Ejército en la lucha contra el yihadismo.



Cospedal, acompañada por el Comandante del Mando de Operaciones del Estado Mayor de la Defensa, teniente general Fernando López del Pozo, y del embajador español en Mali, Miguel Gómez de Aranda, se ha reunido en el cuartel general de la misión europea en Bamako con parte del contingente español.



En sus palabras a los militares, la ministra ha defendido la presencia española en Mali para "cuidar la soberanía y la seguridad", y "defender a las familias españolas fuera de nuestras fronteras".



"Hay que ir y estar allá donde esté el conflicto", ha asegurado Cospedal, quien ha agregado que España está interesada en que en todo el mundo y especialmente en Mali se alcance la estabilidad y "sus ciudadanos tengan un lugar donde vivir en paz y no estén atrapados por fanáticos y traficantes de seres humanos".



Ha recordado que España esta convencida en prestar ayuda a otros países y por ello participa en todas las misiones bajo el mandato de la UE y muchas bajo el amparo de Naciones Unidas y la OTAN, entre otras organizaciones internacionales.



Las Fuerzas Armadas, y concretamente el Ejército de Tierra, están en Mali "para proteger y defender el derecho a la protección y seguridad que tenemos todos los españoles", ha precisado la ministra.



En este sentido ha incidido en que "sin seguridad no hay justicia, vida digna o sanidad" y ha subrayado que es un "honor" para España asumir el mando de la misión europea y ayudar al Ejército maliense en su lucha contra el "pasto" del terrorismo.



El general de brigada belga, Bart Laurent, traspasará hoy al general de Brigada español, Enrique Millán Martínez, el mando de la misión EUTM, a la que España contribuye con 292 militares, de los 580 efectivos de 27 países que forman el contingente europeo en este país africano.



Cospedal ha destacado que ahora España es el primer contribuyente a la misión, que ha formado y entrenado desde que se puso en marcha en 2013 a más de 11.000 militares de Mali.



La ministra española ha llegado a la capital maliense tras visitar a los militares españoles desplegados en la misión de Gabón, donde el Ejército del Aire tiene un destacamento aéreo, con medio centenar de efectivos en Libreville y un avión de transporte.