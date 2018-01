El volcán filipino Mayon baja su actividad

Las autoridades filipinas elevaron hoy a más de 80.000 los evacuados a causa del volcán Mayon, en el este del país, donde permanece la alerta por una posible explosión peligrosa pese a una reducción de su actividad en las últimas horas.



El Mayon, en intensa actividad desde el pasado día 13, no ha hecho erupción durante casi 24 horas desde la tarde del domingo, lo que contrasta con las entre 5 y 10 explosiones diarias observadas la semana pasada.



Aún así, "es difícil evaluar si el volcán va a continuar con esta tendencia en los próximos días", indicó a Efe el especialista Winchelle Sevilla de la agencia vulcanológica filipina, PHIVOLCS.



Sevilla aseguró que "aún existe el riesgo de que pueda producirse una erupción de gran potencia en los próximos días o semanas".



Por ello las autoridades mantienen la alerta en el nivel cuatro -que considera posible una erupción peligrosa en las próximas horas o días- de una escala de 5.



Además, se ha delimitado una zona de exclusión en un radio de 8 kilómetros desde el cráter, que incluye un área de máximo peligro en un radio de 6 kilómetros.



Un total de 81.371 personas de más de 21.000 familias residentes en la zona de exclusión han sido evacuadas a refugios provisionales de la región y de momento no pueden regresar a sus hogares, según el último informe de la Oficina de Defensa Civil de la provincia de Albay.



La actividad del Mayon, que ha despertado en seis ocasiones en las últimas tres décadas, ha generado miedo a que se repita la trágica erupción del Pinatubo (noroeste de Manila) en 1991, la segunda mayor del mundo en el siglo XX y que dejó unos 850 muertos y más de 1,3 millones de desplazados.



No obstante, los expertos de PHIVOLCS descartan que el Mayon pueda generar una erupción tan potente como la del Pinatubo.



Con 23 volcanes activos, el archipiélago filipino se asienta sobre una zona de intensa actividad sísmica inscrita dentro del llamado "anillo de fuego del Pacífico", que se extiende desde la costa oeste del continente americano hasta Nueva Zelanda pasando por Japón e Indonesia, entre otros países.