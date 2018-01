Rey anima a la Princesa a guiarse siempre por la Constitución

El Rey ha impuesto hoy a la Princesa Leonor la insignia del Collar del Toisón de Oro ante el resto de la Familia Real en una ceremonia con ocasión del 50 cumpleaños de don Felipe, quien ha animado a su hija a guiar siempre sus acciones por la ejemplaridad, la integridad y el cumplimiento de la Constitución.



Unas 80 personas, entre ellas las altas autoridades del Estado y la familia materna de Leonor, han presenciado la imposición en el Salón de Columnas del Palacio Real, al que han acudido los otros tres españoles distinguidos con el Toisón y una veintena de niños de la generación de la Princesa, ganadores del concurso "Qué es un Rey para ti" y procedentes de todas las autonomías de España.



Al término de la ceremonia, Leonor ha posado con todos ellos para una fotografía de grupo en la que flanqueaban a la Heredera de la Corona el asturiano Izán Rilova, a su derecha, y la representante de Cataluña Ana Victoria Arguedas, a su izquierda, con la navarra Dana Martínez detrás de ella, un detalle simbólico por su condición de Princesa de Asturias, de Girona y de Viana.



Ante una mesa donde se exponían el Collar, la credencial de ingreso en la Orden y el libro de sus ordenanzas, Felipe VI ha prendido el lazo con la miniatura del vellocino, símbolo del Toisón de Oro, en el vestido de su primogénita, y a continuación ha dirigido unas palabras desde el atril.



"Tus acciones -todas- deberán guiarse por el mayor sentido de la dignidad y la ejemplaridad, por la honestidad y la integridad, por la capacidad de renuncia y de sacrificio, por el permanente espíritu de superación y por tu entrega sin reservas a tu país y a tu pueblo", ha subrayado el Monarca, antes de añadir: "Te guiarás permanentemente por la Constitución, cumpliéndola y observándola".



Tras recordar que el Collar del Toisón se otorga a los herederos de la Corona para que vayan "comprendiendo las responsabilidades que un día tendrán que asumir", don Felipe se ha dirigido así a su hija: "Querida Leonor, he escogido compartir contigo este día especial para poner de relieve, con la mayor solemnidad y simbolismo, nuestro simbolismo personal e institucional con España".



"Un compromiso que hunde sus raíces en la Historia de España, que actualiza y da plena vigencia democrática a la Constitución de 1978, aprobada por el pueblo español", ha recalcado el Monarca, quien ha puesto de relieve que esta Orden "hace ya más de medio milenio se integró en la Corona de España" y "con la Monarquía Hispánica logró alcanzar su enorme prestigio y proyección mundial".



En este primer acto institucional protagonizado por la Princesa de Asturias, su padre ha insistido en que recibir el Toisón implica para ella "unas responsabilidades especiales", y ha precisado: "Deberás respetar a los demás, sus ideas y sus creencias; y amarás la cultura, las artes y las ciencias".



"Servirás a España con humildad y consciente de tu posición institucional; y harás tuyas todas las preocupaciones y las alegrías, todos los anhelos y los sentimientos de los españoles", ha advertido a su hija, a quien ha garantizado que en el ejercicio de sus responsabilidades contará con "el apoyo de muchas personas que quieren lo mejor para España, para la Corona y para ti".



"Tu familia estará siempre a tu lado, especialmente tu madre y también Sofía, que estarán contigo apoyándote; también tus abuelos y, por supuesto, yo, tu padre, que sabes que confío en ti plenamente y que me siento enormemente orgulloso de haberte entregado esta mañana el Collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro", ha concluido.



No ha olvidado en sus palabras un mensaje de elogio a su padre, el Rey Juan Carlos, como "impulsor y promotor imprescindible de la transición española, a quien tenemos que agradecer su liderazgo para lograr el sistema democrático en el que vivimos", y tampoco un recuerdo a su "abuelo Juan", el conde de Barcelona, anterior titular del Collar entregado a la Princesa Leonor.



"Luchó de forma incansable para lograr la España en la que hoy vivimos" y "es un ejemplo para todos de amor a su patria", a la que "siempre quiso y sirvió con generosidad", ha reflexionado sobre el legado de don Juan de Borbón.