Dimite el "número dos" del FBI

El "número dos" del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Andrew McCabe, abandonó hoy su puesto y dejará oficialmente la agencia a mediados de marzo, según informaron a Efe fuentes próximas al caso.



La salida de McCabe del FBI, que no ha sido confirmada oficialmente, se produce después de haber recibido numerosas críticas por parte del presidente estadounidense, Donald Trump.



McCabe fue la mano derecha del director James Comey, despedido en 2017 por el mandatario y con quien lideró la investigación abierta a Hillary Clinton por el uso de un servidor de correo privado para tratar asuntos oficiales cuando era secretaria de Estado (2009-2013).



De 47 años, McCabe tenía intención de jubilarse en marzo, pero ha decidido usar un tiempo que tenía de "vacaciones" durante los próximos dos meses, periodo en el que seguirá recibiendo el sueldo del FBI, aunque ya no ejercerá como "número dos" de la agencia, según dijo a Efe la citada fuente.



De esa forma, podrá dejar la agencia federal a mediados de marzo, cuando puede cumplir con todos los requisitos del Gobierno para poder recibir los beneficios completos de jubilación.



En los últimos meses, McCabe ha estado en el centro de las tensiones entre la Casa Blanca y el FBI, agencia cuya credibilidad ha sido atacada en numerosas ocasiones por Trump.



A principios de este mes, el diario The Washington Post reveló que Trump se reunió con McCabe en el Despacho Oval de la Casa Blanca y le preguntó por quién había votado en las elecciones de 2016.



Esa reunión, según el Post, se produjo después de que Trump anunciara por sorpresa en mayo de 2017 el despido de James Comey, quien entonces como director del FBI lideraba la investigación sobre los posibles lazos entre Rusia y miembros de la campaña del magnate para facilitar su triunfo en las elecciones de 2016.



En los últimos meses, Trump ha arremetido en varias ocasiones en Twitter contra McCabe por las donaciones que su esposa, Jill McCabe, recibió cuando compitió como candidata demócrata en 2015 por un escaño en el Senado del estado de Virginia.



En ese momento, Jill McCabe recibió 675.288 dólares de dos entidades asociadas con el gobernador de Virginia, el demócrata Terry McAuliffe, quien ha sido descrito como "el mejor amigo" del expresidente Bill Clinton y, por tanto, una persona cercana a Hillary Clinton, rival de Trump en las elecciones de 2016.



Mientras Jill McCabe se presentaba a las elecciones de Virginia, su marido participaba en la investigación que el FBI abrió a Clinton por el tema de correo electrónico.



Al ser preguntado hoy sobre la salida de McCabe por un grupo de periodistas en la Casa Blanca, Trump no hizo ningún comentario.