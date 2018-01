Acuerdan el alto el fuego entre separatistas y Gobierno en Yemen

Los separatistas del sur del Yemen y las fuerzas leales al Gobierno, hasta ahora aliados, acordaron hoy el alto el fuego en respuesta a la llamada de la coalición árabe, en el tercer día de choques en la ciudad meridional de Adén, según informaron a Efe fuentes del Ministerio de Interior yemení.



El titular de Interior yemení, Ahmed al Maisiry, se reunió esta madrugada con el dirigente de los secesionistas, Eidarus al Zubeidi, para acordar el cese de las hostilidades y el regreso de las fuerzas de ambas partes a sus anteriores posiciones tras la petición de la alianza de países suníes, indicaron las fuentes bajo el anonimato.



Hasta el momento, no hay ningún comunicado oficial de ninguna de las fuerzas enfrentadas que confirme dicha información.



La coalición árabe, liderada por Arabia Saudí, renovó esta madrugada su llamamiento a las partes en conflicto para que cesen el fuego "inmediatamente" y dejen las armas con el fin de concentrarse en el objetivo que unía a las dos partes en conflicto como socios: combatir a los rebeldes chiíes hutíes, apoyados por Irán.



En un comunicado publicado por la agencia de noticias yemení Saba -controlada por el Gobierno-, el Ministerio de Interior se comprometió a tratar "de manera positiva" el mensaje enviado por la coalición para apoyar "la legitimidad del Yemen".



Sin embargo, no ofreció más detalles sobre la posibilidad de un alto el fuego en un momento en el que, según dijeron testigos a Efe, los secesionistas han tomado la mayor parte de la ciudad de Adén, aunque no se pudo verificar dicha información por fuentes oficiales.



La coalición expresó hoy su pesar porque las partes enfrentadas no han respondido a su llamada de alto el fuego y pidió al pueblo yemení que se concentren "en los objetivos principales con el fin de recuperar la legitimidad y proteger los elementos del Estado para restablecer la estabilidad y seguridad" en el país.



Para ello, la coalición -añadió- va a tomar "todas las medidas necesarias para restablecer la seguridad y estabilidad" en la urbe costera de Adén.



El pasado domingo concluyó un ultimátum dado por Al Zubeidi al presidente yemení Abdo Rabu Mansur Hadi, para que reformara el Gobierno del primer ministro Ahmed Abid bin Daguer, si no quería que sus milicias levantaran las armas contra él.



Las fuerzas gubernamentales y los separatistas combatían juntos contra los rebeldes chiíes hutíes, que controlan la capital, Saná, y que expulsaron a Hadi de la ciudad obligándole a exiliarse a Riad y establecer el Gobierno provisional en Adén.



Emiratos Árabes Unidos, también integrante de la alianza árabe, es responsable de la financiación y formación de las milicias separatistas.



En el sur del Yemen hay un movimiento activo para pedir la independencia y formar su propio Estado, después de que Yemen del sur desapareciese como tal en 1990 tras la anexión con el norte, el cual estaría formado por las provincias de Adén, Lahech, Shebua, Al Dalea y Hadramut.