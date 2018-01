Detenidos 11 médicos turcos por criticar la ofensiva militar en Siria

Once directivos de la Cámara Turca de Médicos (TTB) han sido detenidos hoy por criticar la ofensiva militar lanzada por el Ejécito turco contra enclave kurdo de Afrín, en el noroeste de Siria, informó el rotativo Hürriyet.



"El presidente de la TTB Rasit Tükel y (varios) miembros de su consejo central han sido detenidos", anunció esta mañana en su cuenta de Twitter Ali Seker, diputado del opositor Partido Republicano del Pueblo (CHP).



La Fiscalía de Ankara abrió una investigación contra once miembros de la TTB por asegurar en un comunicado sobre la operación que "la guerra es un problema de salud pública".



Las autoridades consideran que la declaración era una humillación para las instituciones y el Estado turco.



El presidente del país, el islamista Recep Tayyip Erdogan, criticó el pasado viernes la declaración y acusó a los miembros de TTB de ser "amantes del terrorismo".



"Quieren hacer campaña por el no a la guerra. Pero no hemos visto que estos amantes del terrorismo hagan campaña por la paz", dijo Erdogan en un discurso en Ankara.



Las fuerzas de seguridad registraron hoy la oficina central dela TTB en busca de "propaganda de organizaciones terroristas", en referencia a la milicia kurdosiria Unidades de Protección Popular (YPG), a las que Turquía combate en Afrín, así como del proscrito Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK).



El Ministerio de Interior turco anunció ayer que desde el inicio de la operación militar "Rama de Olivo" el pasado 20 de enero, unas 311 personas han sido detenidas por criticar en las redes sociales la ofensiva.



Las autoridades han prohibido toda protesta pública contra la operación y trece personas fueron arrestadas en Estambul la semana pasada por manifestarse contra la ofensiva.



El Gobierno turco insiste en que oponerse a operación significa respaldar a grupos terroristas.



Más de 170 escritores, periodistas e intelectuales turcos también protestaron contra la guerra en Afrín mediante una carta abierta enviada a todos los diputados del hemiciclo.