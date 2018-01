Rusia: "Lista Putin" convierte a Moscú en "enemigo de EEUU"

"Las consecuencias son extremadamente tóxicas y minarán las perspectivas de cooperación para los próximos años

La llamada "lista Putin" elaborada por Washington, y que incluye a casi un centenar de personalidades que se habrían enriquecido gracias al presidente ruso, convierte, de hecho, a la dirigencia rusa en "enemiga de Estados Unidos", según un destacado legislador.



"La publicación del 'informe del Kremlin', donde se incluye prácticamente a todos los dirigentes rusos y los responsables de las principales empresas estatales, cierra la puerta a la posibilidad de un diálogo futuro y... de hecho, les convierte en enemigos de Estados Unidos", dijo hoy Leonid Slutski, presidente del comité de Asuntos Exteriores de la Duma (Cámara baja del Parlamento).



"Hasta donde yo sé, no estamos en guerra. Esta interpretación viola completamente todos los principios de la cooperación internacional. No tiene precedentes", advirtió el legislador.



En otra de las primeras reacciones a la difusión de la lista, el presidente del comité de Exteriores del Senado, Konstantin Kosachev, afirmó que ésta mina cualquier perspectiva de cooperación bilateral en los próximos años.



"Las consecuencias son extremadamente tóxicas y minarán las perspectivas de cooperación para los próximos años... Ya no hay forma de normalizar las relaciones, al menos mientras siga en el poder en Washington la actual generación de políticos, formados durante la Guerra Fría", escribió Kosachev en su cuenta de Facebook.



La llamada "lista Putin" identifica, a petición del Congreso estadounidense, a 96 oligarcas y 114 altos funcionarios del Kremlin que habrían ganado poder o riqueza gracias al presidente ruso, Vladímir Putin.



En la lista de 114 altos funcionarios destacan nombres como el del primer ministro, Dmitri Medvédev, o el del titular de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, además de varias decenas de asesores, gerentes de empresas estatales o jefes de la inteligencia rusa.



Entre los 96 oligarcas, a los que el Departamento del Tesoro señala por amasar fortunas superiores a los 1.000 millones de dólares, figuran el magnate petrolero Roman Abramovich, dueño del Chelsea; Oleg Deripaska o Mijaíl Projorov.



Al respecto, el presidente del comité parlamentario de Exteriores del Senado consideró que el Departamento del Tesoro de EEUU se ha limitado a "mirar el listín telefónico".



"En un primer vistazo a la lista presentada por el Departamento del Tesoro al Congreso ayer, da la impresión de que los servicios de seguridad de EEUU se han dado cuenta de que encontrar materiales comprometedores sobre políticos rusos será una tarea inútil, y por ello se han limitado a copiar el directorio de teléfonos del Kremlin", señaló Kosachov.



La lista, elaborada por el Departamento del Tesoro, no acarrea sanciones económicas ni diplomáticas para sus integrantes, pero aumenta la presión de Washington sobre Moscú por la presunta injerencia en las elecciones presidenciales de 2016.