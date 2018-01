Torrent aplaza la investidura para salvar "la inmunidad" de Puigdemont

Ahora es cuando se dan cuenta de la presunta prevaricación del Gobern de Cataluña?. No pasaba lo mismo cuando estaba de Presidente el Pujol? Y, estaban de Presidente del Gobierno español en su día el PP y PSOE. Cómo hicieron tanto dinero y tantas cuentas en paraísos fiscales en 40 años el Pujol?, no veían el PP y PSOE?. Qué extraño todo..

