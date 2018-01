Rubalcaba ve posibilidades de que Sánchez llegue a la Moncloa

El Gobierno tenía el derecho y el deber de recurrir; igual yo no lo hubiera hecho así, pero había que recurrir

El exvicepresidente del Gobierno y ex secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubacalcaba, ha asegurado hoy que ve posibilidades de que el líder de su partido, Pedro Sánchez, llegue a la Moncloa y ha elogiado su "acierto estratégico" de "salir del monotema" de Cataluña y hablar de pensiones.



"Creo que el PSOE está tratando de construir un proyecto político para ganar las elecciones, están haciendo cosas y están discutiendo, tratando de salir de este monotema que es como el hámster que da vueltas siempre en la jaula, y hablar de pensiones, porque es verdad que la gente tiene muchos problemas y yo creo que eso es un acierto estratégico", ha afirmado en una entrevista en la COPE.



Preguntado si ve posibilidades de que Sánchez gane la Moncloa, Rubalcaba -que apoyó a Susana Díaz en las primarias de hace ocho meses- ha contestado que "sí, porque en la política española todo cambia a toda velocidad".



A este respecto, ha recordado que hace dos años Podemos estaba como hoy está Ciudadanos, ya que "era el partido de moda y todo el mundo creía que por ahí iban a ir las cosas y se hablaba del 'sorpasso'", mientras que ahora "todo el mundo está enterrando" al partido de Pablo Iglesias, a su juicio "antes de tiempo".



En la entrevista, Rubalcaba ha dicho que apoya "completamente" que el Gobierno recurriera al Tribunal Constitucional la candidatura de Puigdemont sin el aval del Consejo de Estado, porque un fugado de la justicia no puede ser investido presidente "telepáticamente, no telemáticamnte".



"El Gobierno tenía el derecho y el deber de recurrir; igual yo no lo hubiera hecho así, pero había que recurrir", ha subrayado, y ha apuntado que echa "mucho de menos que la izquierda no haga más hincapié en defender la ley".