En España "no hay problema generalizado" de calidad de aire

La ministra de Agricultura, Pesca, Medio Ambiente y Alimentación, Isabel García Tejerina, aseguró hoy que en España "no hay un problema generalizado de calidad del aire", y que pese a la contaminación en ciertas áreas, la calidad "mejora, no empeora".



"La calidad del aire en España mejora, no empeora (...), los problemas son problemas muy focales, muy localizados en zonas que afectan a un porcentaje de la población muy importante fundamentalmente en las grandes ciudades", dijo García Tejerina a su llegada a un Consejo de ministros europeos de Agricultura.



Mañana se celebra en Bruselas una cumbre ministerial convocada por el ejecutivo comunitario, con nueve países de la Unión Europea (UE) a los que Bruselas investiga por la contaminación del aire en sus ciudades, entre ellos España, con el objetivo de que expliquen las medidas que han adoptado para solucionar el problema.



La ministra indicó que en la reunión, a la que asistirá la secretaria de Estado de Medio Ambiente, María García, España defenderá que "siendo uno de los países que incumple en algunos aspectos, estamos en mucha mejor posición que el resto" de los Estados que participarán en la cumbre mañana.



"Tenemos aspectos que mejorar", reconoció la ministra, quien explicó que al Gobierno le preocupa la calidad del aire y que en la reunión del martes España trasladará a la comisión europea (CE) las medidas adoptadas por los ayuntamientos, impulsadas por el Ejecutivo, para mejorar la calidad del aire.



"El Gobierno recientemente (...) aprobó un segundo plan aire. Lo hacemos para ayudar a los ayuntamientos que son en gran medida responsables de la calidad del aire", añadió.



Otro asunto que preocupa a España, indicó, es el amoniaco, y en ese contexto la ministra dijo haber pedido "una revisión a la CE" del índice de amoniaco para el país, aunque ello no se podrá hacer "el próximo periodo", precisó.



En ese contexto, recordó que recientemente desde el Ministerio se aprobó una medida importante: la prohibición de esparcir los purines en abanico, algo que indicó que reducirá en cerca de un 20 % las emisiones de amoniaco.



"Por eso pedimos un esfuerzo (...) al sector agrario, que es el fundamental emisor de amoniaco", señaló y añadió que desde el Ministerio se acompañará esa imposición al sector de la financiación de la maquinaria necesaria para cumplir con esa exigencia.



Además de España, participarán en la cumbre ambiental de mañana la República Checa, Alemania, Francia, Italia, Hungría, Rumanía, Eslovaquia y el Reino Unido, países que "se enfrentan a procedimientos de infracción por exceder los límites de polución del aire convenidos" según la CE.