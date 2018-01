Cierres de calles y colegios en Gibraltar al caer la valla de una obra

El temporal de levante que azota al litoral de la Bahía de Algeciras provocó anoche la caída de parte de la valla metálica y el andamiaje de la obra del Ocean Spa Plaza, en Gibraltar. No hay constancia de personas heridas por este motivo.

Parte de los elementos metálicos y de la lona que cubre la obra se desprendieron a causa del viento y cayeron, lo que ha provocado el cierre de las calles colindantes y de dos colegios afectados por el suceso.

La Royal Gibraltar Police ha alertado del cierre para la jornada de hoy de los colegios St. Anne y Bayside.

En el colegio Notre Dame se ha desprendido parte del techo en el patio. Los niños han sido trasladados a un lugar seguro y no se han producido daños personales. Los padres han sido avisados para que recojan a los alumnos.

Además, el Gobierno gibraltareño ha anunciado que, en el resto de colegios del Peñón, no serán tratadas como no justificadas las ausencias en caso de que los padres opten por no enviar hoy a los niños a clase a causa del temporal.

Debido al cierre de calles, el tráfico de la avenida Winston Churchill en sentido norte, incluido el de la frontera, está siendo desviado Devil’s Tower Road. Además, Glacys Road está cerrada en ambos sentidos y Bayside Road está cerrada desde Sun Dial. En las dos últimas calles también se ha restringido el paso a peatones.

Desprendimientos de rocas en el lado Este del Peñón han provocado posteriormente el cierre de una parte de Devil's Tower Road. En la avenida Winston Churchill un agente de la Royal Gibraltar Police ha resultado herido tras ser golpeado por un vehículo.

Las líneas de autobús 5 y 10 han modificado su ruta debido también a estas restricciones en el tráfico.

La reserva natural de Upper Rock permanece cerrada por seguridad.

Las autoridades gibraltareñas han alertado a los ciudadanos de que eviten desplazarse hoy a menos que sea estrictamente necesario, ya que debido al fuerte viento existe peligro de desprendimiento de elementos.