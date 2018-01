La policía detiene al líder opositor Navalni en el centro de Moscú

La policía detuvo en el centro de Moscú al líder opositor ruso Alexéi Navalni, que acudió a la calle Tverskaya para participar en la manifestación por el boicot a las elecciones presidenciales del próximo 18 de marzo convocada por él mismo.



"Me han detenido. Pero no tiene importancia. Id a Tverskaya. No vais por mí, sino por vosotros y vuestro futuro", escribió Navalni en Twitter.



El opositor recorrió durante varios minutos la céntrica calle moscovita rodeado de otros manifestantes antes de ser detenido.



La policía de Moscú denunció que Navalni provocó a los agentes para que lo detuvieran, según adelantó el canal de televisión opositor "Dozhd".



A esta hora ya son miles las personas que se concentran en la plaza Púshkinskaya, que divide en dos la calle Tverskaya, en medio de un espectacular dispositivo policial desplegado en los aledaños.



Según se puede ver en las imágenes difundidas en internet por distintos grupos opositores que participan en la protesta, en calles aledañas a Tverskayaen hay aparcados en doble fila decenas de autobuses, camiones y coches policiales, las fuerzas de seguridad han recurrido incluso a los autobuses municipales.



Cerca de 90 personas han sido detenidas a esta hora en varias ciudades de Rusia por alentar o participar en las manifestaciones por el boicot a las elecciones presidenciales del próximo 18 de marzo, en una protesta convocada por Navalni, según datos del medio OVD-Info.



El mayor número de detenciones se produjo en las ciudades de Jabárovsk, Kémerovo, Tomsk, Ufá, según la web especializada en hacer seguimiento a las persecuciones políticas en Rusia.



El canal de YouTube "Navalni Live" retransmite en directo y en todo momento imágenes de las protestas en toda Rusia, pese a que la policía cortó esta mañana otra de sus retransmisiones que se emitía desde la sede moscovita del Fondo de Lucha contra la Corrupción (FLC), dirigido por Navalni.



Los agentes irrumpieron en las instalaciones tras forzar la puerta con una radial, pararon la retransmisión, detuvieron a cinco partidarios de Navalni y evacuaron todo el centro comercial en el que se encuentra la sede del FLC con el pretexto de un aviso de bomba en el edificio.



Los opositores aseguran que la policía busca el nuevo centro de retransmisión de "Navalni Live" para volver a cortar el programa en directo.



El Ministerio del Interior ruso ha advertido de que reprimirá "duramente" las protestas ilegales y otras violaciones de la ley en vísperas de las elecciones presidenciales de marzo.



Navalni convocó las manifestaciones de hoy después de que todas las instancias judiciales de Rusia confirmaran la prohibición de que concurra a las presidenciales del próximo 18 de marzo, con el argumento de sus antecedentes penales en un caso que el opositor siempre ha tachado de persecución política.



Las dos protestas no autorizadas convocadas por Navalni en marzo y junio del pasado año se saldaron con centenares de manifestantes detenidos, en su mayoría en Moscú y San Petersburgo.