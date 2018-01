Trump dice que negociaría el "brexit" con más "dureza" que May

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que él negociaría con más "dureza" que la primera ministra británica, Theresa May, si fuera el responsable de acordar las condiciones del "brexit" con la Unión Europea (UE).



En una entrevista con la cadena ITV que se grabó el jueves en Davos (Suiza), y que se emitirá completa esta noche, el mandatario republicano sostuvo que Londres se encuentra en una "buena posición" en las negociaciones con Bruselas, aunque él adoptaría "una actitud diferente" a la de la primera ministra.



"¿Sería este el modo como yo no negociaría? No, yo no negociaría del modo en el que se está negociando. Yo habría adoptado una actitud distinta", afirmó Trump, según un adelanto de la entrevista publicado por el diario "Mail on Sunday".



"Yo habría dicho que la Unión Europea no es tan maravillosa como se supone que es. Habría adoptado una posición de más dureza sobre la salida" del bloque, agregó el presidente estadounidense.



Trump afirmó que comprende los motivos que llevaron a los británicos a votar a favor del "brexit" (abandonar la UE) en el referéndum de junio de 2016.



"Conozco a los británicos y les comprendo. No quieren que haya gente de todo el mundo viniendo al Reino Unido. No saben nada sobre esa gente", dijo el mandatario, que sugirió que él había previsto el resultado de aquella consulta.



"Lo dije por el comercio, pero sobre todo por la inmigración, el 'brexit' va a ser una gran sorpresa. Y tenía razón", indicó.



El presentador de la cadena ITV que conversó con Trump, Piers Morgan, afirma en el "Mail on Sunday" que el presidente le aseguró antes de comenzar la entrevista que May le ha invitado a visitar "dos veces" el Reino Unido este año.



Morgan indica que Trump puede acudir a Londres para una visita de trabajo en julio y regresar al Reino Unido en octubre para una visita de Estado, un supuesto calendario que Downing Street, despacho oficial de May, no ha confirmado.



Un portavoz de la primera ministra señaló que "se ha cursado una invitación, que ha sido aceptada, y los detalles se determinarán en el debido momento".



Trump aseguró asimismo que no ha recibido una invitación para asistir el próximo 19 de mayo a la boda del príncipe Enrique con su prometida, la actriz estadounidense Meghan Markle, en el castillo de Windsor (centro de Inglaterra).



"Quiero que sean felices, quiero realmente que sean felices. Parecen una pareja maravillosa", afirmó el presidente al ser preguntado por el enlace real.



En otro extracto de la entrevista divulgado ayer, Trump señala que está dispuesto a disculparse por haber compartido el pasado noviembre en Twitter vídeos del grupo de extrema derecha británica Britain First, lo que provocó tensiones con el Gobierno May.



"Si me está diciendo que esa gente es horrible, racista, yo ciertamente me disculparía si quiere que lo haga", afirmó el mandatario estadounidense.