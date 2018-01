Salman Rushdie afirma que su libro predijo la elección de Trump

El escritor británico Salman Rushdie, de origen indio, afirmó en Cartagena de Indias que su libro "La decadencia de Nerón Golden" predijo la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, a pesar de que él estaba convencido que iba a ganar Hillary Clinton.



"Mi libro sabía qué iba a pasar y yo no (...) es la sabiduría de la novela. Entonces la lógica del libro sabía qué iba a pasar y yo creo que fue una demostración de que la obra de arte es más sabia que el artista", dijo el escritor, nacido hace 70 años en Bombay.



Rushdie, ganador del premio Hans Christian Andersen en 2013, participó hoy en una charla con el escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez en la XIII edición del Hay Festival.



El británico aclaró que "La decadencia de Nerón Golden" no es un libro que tiene como tema central a Trump, sino la polarización que hay en Estados Unidos.



Comparó además la escritura de ese libro con una corrida de toros en la que el torero corre el riesgo de que el animal lo roce y le haga una herida de la que brote la sangre.



"Tratar de escribir un libro en el momento exacto de los acontecimientos da esa sensación, como estar toreando muy cerca, es a la vez muy emocionante, aunque tal vez es muy estúpido (...) Si lo hago mal, el libro va a ser irrelevante, va a ser como el periódico de ayer, pero si tengo suerte voy a poder capturar este momento de la historia", agregó.



Rushdie recordó el momento en que el ayatolá Jomeini dictó una fetua (pronunciamiento legal del Islam) que le condenaba a muerte por el libro "Los Versos Satánicos" (1987), que el iraní consideró blasfemo.



"Sólo quiero hacer una anotación: uno de nosotros sigue estando vivo", apostilló.



El novelista también recordó la primera vez que leyó "Cien años de soledad", del nobel colombiano Gabriel García Márquez, porque al comienzo no le llamaba la atención el nombre del libro ni su diseño.



No obstante, cuando lo comenzó a leer le cautivó desde la primera frase y sintió que lo que describió el colombiano en su novela era muy familiar a su natal India.



"Muchas cosas que él describe de esta sociedad son muy similares a las nuestras, son mundos donde hay una gran diferencia ente los ricos y los pobres, ambos son lugares donde hay una influencia de la religión, ambos son países donde hay un pasado colonial muy poderoso", destacó.



Rushdie, cuya novela "Hijos de la medianoche" fue elegida por el público como la mejor en ganar el premio "Booker" en sus cuarenta años de historia, considera que ser profeta no es una opción para él y por eso odia que las cosas que escribe en sus libros se conviertan en una realidad.



"Tengo un problema con la figura del profeta, no es un trabajo que me interese", concluyó.