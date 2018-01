La CUP llama a Torrent a desobedecer al Constitucional

La CUP ha llamado al presidente del Parlament, Roger Torrent, y al resto de la Cámara a desobedecer al Tribunal Constitucional (TC) si suspende la investidura de Carles Puigdemont a la Presidencia de la Generalitat y ha anunciado que no contempla a otro candidato.

En declaraciones tras su reunión del Consell Polític y su Grupo de Acción Parlamentaria (GAP), el diputado 'cupaire' Carles Riera ha defendido que Puigdemont es un candidato legítimo para ser investido, aunque ha asegurado que solo votarán a favor de su investidura si alcanzan un acuerdo con JxCat y ERC.

También ha avisado de que la CUP no participará en un pleno de investidura "que se haya hecho a la medida de los deseos del TC", por lo que no contemplan que se proponga a otro candidato que no sea Puigdemont.