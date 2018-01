El TC ya tramita el recurso del Gobierno contra la investidura

- El Gobierno ya ha registrado en el Constitucional el recurso contra la propuesta de que Carles Puigdemont sea investido presidente de la Generalitat, con lo que el alto tribunal ha iniciado la tramitación de ese escrito y el estudio de los requisitos de admisión.



Fuentes del Constitucional han informado del registro del recurso con el que el Gobierno quiere impedir la convocatoria del pleno del Parlament para votar la investidura de Carles Puigdemont, huido en Bélgica, como presidente de la Generalitat.



El Tribunal Constitucional (TC) debe decidir ahora si admite a trámite ese recurso, una decisión que, de acuerdo con otras fuentes del tribunal consultadas por Efe, podría no adoptarse por unanimidad.



Previsiblemente, antes del martes, el tribunal celebrará un pleno extraordinario en el que admitirá el recurso y con ello procederá a la suspensión automática de la propuesta de investidura de Puigdemont.



En su resolución, además advertirá a los miembros de la Mesa de su obligación de obedecer.



El Gobierno ha decidido presentar el recurso a pesar a que el Consejo de Estado, que comparte los fundamentos jurídicos del Gobierno, según ha explicado la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, no avala que se recurra de modo preventivo.



Si, como es previsible, el TC suspende la convocatoria recurrida, no va a entrar en el fondo del asunto, pues la admisión solo requiere el cumplimiento de los requisitos formales establecidos.



Las fuentes del alto tribunal consultadas por Efe han explicado además que, a priori, no todos los magistrados son favorables a la admisión, al menos hasta ver en qué términos se plantea el recurso.



Hasta ahora, el Constitucional ha adoptado siempre por unanimidad todas las resoluciones que ha tomado acerca del proceso soberanista catalán.