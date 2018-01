APDHA condena violación de una mujer en la sala de espera del Macarena

El pasado 18 de enero se produjo la violación de una mujer sin hogar que pasaba la noche, resguardándose del frío, en una sala de espera del Hospital Macarena. Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) condenamos enérgicamente este hecho así como todo tipo de agresión sexual que sufren las mujeres en distintas circunstancias y de forma tan recurrente en nuestra ciudad.

Ser una Persona Sin Hogar supone tener un grado de vulnerabilidad inaceptable en el siglo XXI. Ser Persona Sin Hogar y ser mujer significa aumentar, en todos los aspectos, el nivel de vulnerabilidad.

El hecho de que haya personas que tengan que dormir en espacios no habilitados para ese fin pone en evidencia, como hemos manifestado en diferentes ocasiones, la falta de recursos para este castigado colectivo que no dispone de espacios adecuados y seguros en los que pasar la noche y deben cobijarse en distintos lugares que no están destinados a la pernoctación: la sala de espera de un hospital, soportales, cajeros, etc.

No es difícil concluir que si una sala de espera de un hospital no es un lugar seguro, la calle es un lugar de indefensión total.

Contrasta esta realidad de gente buscándose la vida para poder pasar la noche con la irresponsabilidad del Ayuntamiento de nuestra ciudad que entiende, así lo manifiesta cada vez que puede, que ofertan plazas suficientes para las personas sin hogar de Sevilla.

Desde APDHA recordamos, una vez más, la responsabilidad de las administraciones públicas que deben velar y garantizar condiciones de vida digna para las personas sin hogar (PSH) implementando soluciones inmediatas y efectivas que garanticen que ninguna persona tenga que dormir en la calle. Para que “la calle no sea un hogar”, en Sevilla, queda mucho por hacer.